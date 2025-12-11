Последний шанс для 'Динамо', главный шанс для 'Шахтера'. Анонс 5-го тура Лиги конференций

Сегодня в Лиге конференций пройдет предпоследний, 5-й тур Лиги конференций. В ней принимают участие 2 украинских клуба, но соревноваться они будут за совершенно разные цели. "Шахтеру" достаточно сделать один большой шаг и точно думать о евровесне, тогда как "Динамо" уже сегодня может максимально усложнить себе футбольную жизнь. OBOZ.UA рассказывает о главных деталях встреч в ЛК и о шансах наших клубов.

"Фиорентина": фаворит-аутсайдер

Грозные итальянцы в этом сезоне не так уж грозны для других. Это 17-я команда Лиги конференций, а в Италии вообще последняя! "Фиорентина" в Серии А идет без побед после 14 игр! Слабая форма легко объясняется сезоном, ибо с лета у них уже третий тренер. Команда начинала со Стефано Пиоли, в начале ноября временным коучем несколько дней был Даниэле Галлоппа. А месяц назад новым наставником был назначен Паоло Ваноли. При двух последних были "АЕК" и "Майнц", сбросившие флорентийцев с первых позиций. Аналитические порталы набрасывают целый грузовик причин: слабая офсайдная ловушка, слабая защита один в один, проигрыш подбора в атаке и защите, отсутствующая верховая борьба, провальная оборона на стандартах... Кажется, "Фиорентина" проиграла в футбол, когда сезон только-только начался.

Надо понимать, что несмотря на относительно слабые выступления, "Фиорентина" все равно остается сильной командой турнира. При всем вышеперечисленном, за 2 тура до конца группы Opta дает на их выход через плей-офф 68%, заметно, на что сделана ставка двукратным финалистом ЛК. Удивительным выглядит и то, что сегодняшний соперник "Динамо" похож на наш клуб статистически: в створ идет менее 30% ударов, такая же надежда на угловые, почти похожие цифры по желтым. Это ещё один итальянский клуб для Украины, летом пострадало "Полесье", проиграв плей-офф 5:2 по сумме обоих матчей. Против киевлян последний раз играли 11 лет назад в группе ЛЕ, мы проиграли 2:0. На что же надеяться бело-синим?

"Динамо": победа (не)будет

Это будет первый вызов такого уровня для новоназначенного тренера Игоря Костюка. Он уже прошел тестовый шок поражения от "Полтавы", затем едва поборол "Кудривку" и теперь предстоит выезд в Италию. Очки нужны здесь и сейчас, исключительно максимальные. Потому что только 3 балла оставят шансы на плей-офф. Коуч отмечал, что у команды не было отдыха, работали над тактикой, физическим восстановлением и психологической разгрузкой (этой команде она нужна изрядно, потому что там коллектива не видно).

Игра покажет. Мы готовились, "Фиорентина" – хорошая команда. Мы примерно находимся в одном положении – по объективным или субъективным причинам мы находимся не на своем месте, они – на последнем. У нас много потеряно очков, поэтому будет интересная игра - Игорь Костюк, главный тренер "Динамо"

В текущих условиях будет сложно переписывать историю. Но этих "но" накопилось уже немало (как до "Ливерпуля"). Киевская команда в состоянии тотальной перестройки, поэтому предыдущие показатели Шовковского не имеет смысла вспоминать. Это тот случай, когда не надо обращать внимание и на оценочные исследования, потому что Opta на бело-синих оставляет только 27% выхода через плей-офф (и теоретические 0.07% на победу в Лиге конференций). Да, сегодня будет сложно, но уже пора реабилитировать репутацию. Иначе это будет еще одно доказательство, что от Украины в еврокубках всегда должен быть только один клуб. Не "Динамо".

"Хамрун": дешёвые очки от подвальной команды

Особо представлять "Хамрун" в этом сезоне не надо: летом с ними играли динамовцы, без проблем прошли дважды по 3:0 в Лиге чемпионов. Иронично, что это ещё один, как и "Фиорентина", повторный клуб для нас в еврокубках. Мальтийский чемпионат для "Хамрун" остается основным, там коллектив борется за чемпионство, демонстрируя красивый атакующий футбол и лучшую оборону, всего 6 пропущенных. В Европе ситуация полностью другая, здесь все это растворилось. А еще спартанцы пропускают в каждом матче Этапа лиги, поэтому точно ждем гол.

Но не следует презирать соперника до финального свистка: тренер Джакомо Модика в 4 туре выстрелил стратегическими заменами - спасительные 3 гола "Линкольну" забили игроки, появившиеся на поле во втором тайме. Так "Хамрун" завоевал первые 3 очка в основных стадиях еврокубков и существенно поднялся в таблице (30), находясь возле "Динамо". Это вторая подряд домашняя игра, в гости приедет сильная команда, лидеру "Самсунспору" влетели 3:0. Почему была показательной игра против "Колоса"? Она будто репетиция того, что ждём сегодня: большое сопротивление, безынициативность, закрытость и ставку на отдельные моменты. "Хамрун" отдаст мяч и будет ждать, возможно, точной замены. Это будет комфортная температурно игра без осадков, ожидается +12 на момент старта. Погода ни на что не будет влиять.

"Шахтёр": в шаге от плей-офф

Хода горняков похожа во всех турнирах: 3 победы в 4 матчах Лиги конференций и высокая позиция, такая же высокая позиция в УПЛ и похожая тактика. Но пока не лидерская, что подчеркивает нулевая ничья против "Колоса". Победа сегодня все смоет и оставит наилучшее впечатление. Подопечные Турана открыто декларируют задачу - быть в первой восьмерке. Сегодня есть все шансы:

Каждый из нас [за последние полгода - ред.] стал лучше, и я также – как тренер. Мы очень довольны и полны надежды на будущее как физически, так и психологически. Да, немного уставшие, но мы находимся в выгодном положении в обоих турнирах и должны оставаться верными своей работе и показывать максимум и в этот период - Арда Туран, главный тренер "Шахтера"

Футбол "Шахтера" более вариативный, более агрессивный и креативный, тем более, Ризнык и Педриньо снова доступны, команда приехала на Мальту в полной готовности. До начала Этапа лиги, горняки были фаворитами ЛК и остаются ими и сейчас: 1.5% на победу, хотя сначала надо реализовать аж 73%, которые аналитики Opta дают на прямой выход (и на 2 место в группе). 3 очка сегодня - и донецкий клуб фактически цементирует себе первую восьмерку. Поэтому на плечи "Шахтера" ложится ответственность за многострадальные очки для рейтинговой таблицы УЕФА. В последнем туре будет "Риека", команда, бьющаяся за последние места плей-офф. Поэтому на Мальте берем легкие 3 очка и не волнуемся об остатке группового этапа.