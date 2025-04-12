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После увольнения Реброва. Искусственный интеллект назвал нового тренера сборной Украины по футболу, который должен возглавить команду

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,9 т.
После увольнения Реброва. Искусственный интеллект назвал нового тренера сборной Украины по футболу, который должен возглавить команду

ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, считает, что возглавить сборную Украины по футболу должен немецкий специалист Мирослав Клозе. Для анализа была использована модель GPT-4 – это новая модель для ChatGPT, которая показывала еще более высокие результаты на ряде тестов, предназначенных для измерения интеллекта и знаний людей и машин.

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"Несмотря на выход на Евро-2024, команда не смогла преодолеть групповой этап турнира, а в Лиге наций осенью украинцы чередовали победы с поражениями. Эти результаты вызвали волну критики в адрес Сергея Реброва и поставили под сомнение его будущее во главе сборной.

После увольнения Реброва. Искусственный интеллект назвал нового тренера сборной Украины по футболу, который должен возглавить команду

Среди украинских кандидатов чаще всего называют Руслана Ротаня. Он успешно работал с молодежными сборными, хорошо знает внутреннюю структуру украинского футбола и способен наладить вертикаль подготовки игроков. Однако его недостаток – это отсутствие серьезного опыта на уровне главного тренера национальной команды.

После увольнения Реброва. Искусственный интеллект назвал нового тренера сборной Украины по футболу, который должен возглавить команду

Варианты с иностранными специалистами требуют особого подхода. Среди реально подходящих и потенциально доступных кандидатов выделяются следующие:

  • Мирослав Клозе (Германия): экс-ассистент сборной Германии, тренировал молодежные команды и клубы во второй Бундеслиге. Известен умением выстраивать игру через атакующих игроков, отлично понимает структуру подготовки футболистов и может стать ставкой на развитие.
  • Каспер Хьюлманд (Дания): построил боеспособную сборную Дании, известен организованным и гибким футболом. Однако его действующий контракт со своей федерацией делает переход маловероятным.
  • Марко Розе (Германия): показал хороший уровень работы с молодежью и современный стиль в клубах Бундеслиги. Но без серьезного спортивного проекта и финансовых гарантий вряд ли заинтересуется Украиной.
  • Винченцо Монтелла (Италия): успешно работает со сборной Турции, поставив агрессивный и сбалансированный футбол. Однако уже занят.

Среди других возможных, но менее реалистичных кандидатур фигурируют Михаэль Лаудруп и Андрей Шевченко, хотя оба давно не показывали результата на высшем уровне.

После увольнения Реброва. Искусственный интеллект назвал нового тренера сборной Украины по футболу, который должен возглавить команду

Вывод: На фоне кризиса результатов и необходимости перезагрузки сборной наиболее логичным выбором выглядит Мирослав Клозе. Он сочетает молодость, свежий европейский подход, опыт в национальных структурах и интерес к развитию. Для Украины, которой нужно строить команду заново, это может стать разумным и перспективным шагом".

После увольнения Реброва. Искусственный интеллект назвал нового тренера сборной Украины по футболу, который должен возглавить команду

Как сообщал OBOZ.UA, 23 марта сборная Украины потерпела разгромное поражение от Бельгии в плей-офф Лиги наций и не сумела выйти в дивизион А турнира. 

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