ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI, считает, что возглавить сборную Украины по футболу должен немецкий специалист Мирослав Клозе. Для анализа была использована модель GPT-4 – это новая модель для ChatGPT, которая показывала еще более высокие результаты на ряде тестов, предназначенных для измерения интеллекта и знаний людей и машин.

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"Несмотря на выход на Евро-2024, команда не смогла преодолеть групповой этап турнира, а в Лиге наций осенью украинцы чередовали победы с поражениями. Эти результаты вызвали волну критики в адрес Сергея Реброва и поставили под сомнение его будущее во главе сборной.

Среди украинских кандидатов чаще всего называют Руслана Ротаня. Он успешно работал с молодежными сборными, хорошо знает внутреннюю структуру украинского футбола и способен наладить вертикаль подготовки игроков. Однако его недостаток – это отсутствие серьезного опыта на уровне главного тренера национальной команды.

Варианты с иностранными специалистами требуют особого подхода. Среди реально подходящих и потенциально доступных кандидатов выделяются следующие:

Мирослав Клозе (Германия): экс-ассистент сборной Германии, тренировал молодежные команды и клубы во второй Бундеслиге. Известен умением выстраивать игру через атакующих игроков, отлично понимает структуру подготовки футболистов и может стать ставкой на развитие.

(Германия): экс-ассистент сборной Германии, тренировал молодежные команды и клубы во второй Бундеслиге. Известен умением выстраивать игру через атакующих игроков, отлично понимает структуру подготовки футболистов и может стать ставкой на развитие. Каспер Хьюлманд (Дания): построил боеспособную сборную Дании, известен организованным и гибким футболом. Однако его действующий контракт со своей федерацией делает переход маловероятным.

Марко Розе (Германия): показал хороший уровень работы с молодежью и современный стиль в клубах Бундеслиги. Но без серьезного спортивного проекта и финансовых гарантий вряд ли заинтересуется Украиной.

(Германия): показал хороший уровень работы с молодежью и современный стиль в клубах Бундеслиги. Но без серьезного спортивного проекта и финансовых гарантий вряд ли заинтересуется Украиной. Винченцо Монтелла (Италия): успешно работает со сборной Турции, поставив агрессивный и сбалансированный футбол. Однако уже занят.

Среди других возможных, но менее реалистичных кандидатур фигурируют Михаэль Лаудруп и Андрей Шевченко, хотя оба давно не показывали результата на высшем уровне.

Вывод: На фоне кризиса результатов и необходимости перезагрузки сборной наиболее логичным выбором выглядит Мирослав Клозе. Он сочетает молодость, свежий европейский подход, опыт в национальных структурах и интерес к развитию. Для Украины, которой нужно строить команду заново, это может стать разумным и перспективным шагом".

Как сообщал OBOZ.UA, 23 марта сборная Украины потерпела разгромное поражение от Бельгии в плей-офф Лиги наций и не сумела выйти в дивизион А турнира.

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