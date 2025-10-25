Поляки уговорили 'Шахтер' пустить их на стадион для гнусной провокации, объяснив это 'исторической правдой'

Перед матчем группового этапа Лиги конференций между "Шахтером" и "Легией" в Кракове произошел скандал из-за провокационного баннера польских фанатов. Украинский клуб изначально запретил проносить на стадион транспарант с надписью "Wolyn pamietamy" ("Мы помним Волынь"), но поляки добились своего, сославшись на "право на историческую правду".

По данным польского издания Weszlo, вмешались представители "Вислы" — клуба, на чьем стадионе "Шахтер" проводит еврокубковые матчи. Именно они убедили донецкий клуб разрешить баннер, заявив, что он якобы отражает "исторический факт" и "никого не оскорбляет". После этого фанаты "Легии" были допущены на трибуну и вывесили провокационный транспарант, а также начали выкрикивать оскорбительные лозунги вроде "Е**ть УПА и Бандеру" и "Шахтер — курва"

Посол Украины в Польше Василий Боднар резко раскритиковал инцидент в Кракове, отметив, что подобные действия не имеют ничего общего со спортом и лишь сеют вражду.

Дипломат подчеркнул, что трудно понять мотивы тех, кто сознательно устраивает такие выходки: по его словам, "это делается, чтобы затмить искреннюю помощь Польши для украинцев или отвлечь внимание от реальной угрозы со стороны России". При этом Боднар напомнил, что, несмотря на подобные инциденты, Украина продолжает ценить поддержку, которую Польша оказывает украинцам и спорту с первых дней войны.

Отметим, что голкипер "Шахтера" и сборной Украины U-23 Кирилл Фесюн резко высказался о выкриках болельщиков "Легии" "Шахтер, курва!" на матче Лиги конференций в Кракове. По его словам, на трибунах они устроили агрессивную и неприемлемую манеру поведения, которую футболист охарактеризовал одним словом: "быдло".

Напомним, что донецкий "Шахтер" проиграл "Легии" во 2-м туре Лиги конференций. Поединок на городском стадионе Кракова завершился со счетом 1:2. Фесюн дебютировал в составе "горняков" в еврокубках, пропустив два невероятных удара в девятку.

