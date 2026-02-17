Польская призерка Олимпиады продала 'серебро' ради спасения младенца и получила медаль обратно

Польская метательница копья Мария Андрейчик через пять дней после завоевания олимпийского "серебра" выставила награду на аукцион, чтобы помочь тяжелобольному ребенку. Средства были направлены на операцию восьмимесячному Милошеку Малисе, а позже медаль вернули спортсменке, пишет ESPN.

Спортсменка увидела в интернете просьбу о помощи для ребенка, которому требовалась срочная операция на сердце в США. Стоимость лечения составляла около 385 тысяч долларов, времени на сбор средств почти не было.

Андрейчик, ранее победившая онкологическое заболевание, приняла решение продать свою олимпийскую награду. По ее словам, "медаль — это лишь предмет", тогда как для другого человека она может означать жизнь.

Победителем аукциона стала польская сеть Żabka, предложившая 125 тысяч долларов. Компания передала деньги на лечение ребенка и вернула медаль спортсменке.

