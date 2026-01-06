УкраїнськаУКР
Польша не пустила в страну знаменитую чемпионку России

Турецкий клуб "Фенербахче" отправился на матч волейбольной Лиги чемпионов в Польшу без одной из своих главных звезд. Российская доигровщица Арина Федоровцева не получила разрешение на въезд в страну и вынуждена пропустить игру против "Будовляны Лодзь".

В стамбульском клубе сообщили, что у 21-летней нападающей в конце года истекал срок действия шенгенской визы. Документы на новую визу были поданы через другую страну Шенгенской зоны, однако польская сторона отклонила заявку. Ситуацию осложнили рождественские и новогодние праздники, из-за которых оформить альтернативную визу в сжатые сроки оказалось невозможно.

Таким образом, Федоровцева не была включена в заявку на гостевой матч группового этапа Лиги чемпионов и не сможет помочь своей команде на площадке. В "Фенербахче" подчеркнули, что решение связано исключительно с визовыми ограничениями для граждан России и не имеет спортивных причин.

Мать и агент волейболистки Екатерина Федоровцева отметила, что произошедшее стало неожиданностью как для самой Арины, так и для клуба. По ее словам, спортсменка в течение 2025 года неоднократно посещала страны Шенгенской зоны, а отказ в визе для участия в официальном турнире противоречит принципам честной конкуренции и демонстрирует неуважение к игроку, клубу и Турции. Также было подчеркнуто, что визовыми вопросами занимаются клубные структуры, а не сами спортсмены.

Несмотря на отсутствие одной из лидеров, "Фенербахче" остается фаворитом выездного матча Лиги чемпионов, однако потеря Федоровцевой заметно снижает атакующий потенциал турецкой команды.

Арина Сергеевна Федоровцева, родившаяся 19 января 2004 года в Москве, является одной из самых титулованных российских волейболисток своего поколения. Выступает на позиции нападающей-доигровщицы. В волейбол пришла в 10 лет, а уже в подростковом возрасте закрепилась в системе казанского "Динамо".

На клубном уровне Федоровцева стала чемпионкой России и двукратной обладательницей Кубка страны, а после перехода в турецкий "Фенербахче" добилась наибольших успехов в карьере. В составе стамбульского клуба она дважды выигрывала чемпионат Турции, Кубок и Суперкубок страны, а также завоевала "бронзу" клубного чемпионата мира. В сезоне 2024/25 волейболистка выступала за китайский клуб "Шанхай Брайт Юбест".

На международной арене Арина ярко проявила себя в юниорских и молодежных сборных России. Она стала чемпионкой Европы среди девушек, бронзовым призером европейского первенства среди младших девушек и победительницей турниров Восточно-европейской волейбольной зональной ассоциации. В 2020 году Федоровцева была признана MVP чемпионата Европы среди девушек.

В 2021 году волейболистка дебютировала за национальную сборную России, приняла участие в Олимпийских играх в Токио, Лиге наций и чемпионате Европы, набрав более 400 очков в официальных матчах. За свои выступления она неоднократно получала индивидуальные награды и была включена в список лучших волейболисток мира по версии Международной федерации волейбола.

