'Полная поддержка Украине': сборную России по биатлону не допустят к Олимпиаде-2026

Международный союз биатлонистов (IBU) назвал минимальными шансы на участие российских и беларуских спортсменов на Олимпийских играх 2026 года в Милане. В организации напомнили, что представители этих стран отстранены от соревнований из-за агрессии в отношении Украины.

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Об этом в IBU заявили в ответ на запрос портала "ВсеПроСпорт". В союзе подчеркнули, что национальные федерации России и Беларуси не соответствуют принципам IBU, а также не демонстрируют стремления изменить ситуацию. Биатлонистам из стран-агрессорок также будет отказано в старте в новом сезоне Кубка мира.

"В IBU оказывают полную поддержку Украине и выступает на е стороне. Чтобы гарантировать безопасность участников соревнований, было принято изначальное решение об отстранении российских и беларуских атлетов. В нынешних условиях шансы россиян и беларусов на участие в предстоящем сезоне в рамках Кубка мира являются минимальными. Что касается Олимпиады в Милане, то будут проведены консультации с Международным олимпийским комитетом, но в IBU не видят вариантов, при которых россияне и беларусы смогут туда заявиться. Это шансы крайне низкие", – подчеркнули в IBU.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в истерике назвал руководство IBU русофобами и добавил, что отстранение РФ якобы вредит спорту.

Как сообщал OBOZ.UA, в середине января российская пропаганда разразилась хамством и оскорблениями в адрес норвежских звезд биатлона Тарьей Бе, Йоханнеса Бе и Стурлу Легрейда после того, как они сфотографировались с флагом Украины.

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