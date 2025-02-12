'Похоже, что кто-то делает это специально'. В Италии устроили подставу футболисту сборной Украины

В Италии СМИ распространяют информацию, что украинский нападающий "Ромы" Артем Довбик, якобы испытывает проблемы со здоровьем. Так, к примеру, авторитетное издание Corrieregiallorosso, утверждает, что из-за больного колена главный тренер команды Клаудио Раньери собирался оставить украинца в запасе и выпустить в старте узбекского форварда Эльдора Шомуродова.

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На следующий день 27-летний футболист сборной Украины вышел с первых минут на поле в матче Серии А против "Венеции".

Эта новость вызвала активное обсуждение среди болельщиков и журналистов, однако сам Довбик категорически опроверг слухи, не понимая, зачем его подставляют.

В комментарии Tribuna.com Артем заявил, что полностью здоров и не понимает, откуда появилась такая информация. "У меня все хорошо, не понимаю, для чего они это пишут. Похоже, что кто-то делает это специально", – сказал нападающий.

В текущем сезоне наш соотечественник остается ключевым игроком "Ромы". Он провел 32 матча во всех турнирах, забив 13 голов и сделав 2 результативные передачи.

В поединках с "Наполи" в чемпионате Италии (1:1) и "Миланом" в Кубке страны (1:3) Довбик начинал со скамьи для запасных.

Как сообщал OBOZ.UA, 6 февраля Артем отметился забитым голом в четвертьфинале Кубка Италии против "Милану". 27-летний футболист сборной Украины смог расписаться в воротах французского голкипера миланцев Майка Меньяна спустя 8 минут после выхода на замену.

На 46-й минуте главный тренер римлян Клаудио Раньери снял узбекского новичка Ельдор Шомуродова, выпустив вместо него Довбика, и Артем великолепно ворвался в игру.

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