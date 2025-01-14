'Под Полтаву загнать': в России набросились с угрозами на чемпиона ОИ по биатлону

Олимпийский чемпион Евгений Редькин возмутился словами шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона, который выступил против возвращения россиян в международные турниры. Представитель страны-агрессора набросился на победителя ОИ-2018 с характерными для граждан РФ злобой и угрозами.

Видео дня

Об этом Редькин заявил в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Чемпион мира 1992 года в эстафетной гонке обвинил Самуэльссона в русофобии, а также якобы в разжигании межнациональной розни, забыв о том, что его страна развязала позорную войну против Украины, которую пытается уничтожить.

"Самуэльссон – больной человек, в Швеции процветает русофобия. Под Полтаву надо шведов загнать, напомнить им историю. Иностранным биатлонистам хорошо сейчас без россиян, занимаются самолюбованием. Ты спортсмен, бегай, соревнуйся, а не разжигай межнациональную рознь. Иностранные спортсмены позабыли принципы спорта, а, может, и не знали вовсе", – сказал Редькин.

На минувших выходных биатлонисты сборной Норвегии развернули флаг Украины на этапе Кубка мира в Оберхофе. Этот поступок в поддержку нашей страны вызвал настоящую истерику в России, где традиционно повторили пропаганду о политизации спорта.

Как сообщал OBOZ.UA, российский олимпийский чемпион Александр Тихонов обозвал норвежцев болванами за то, что биатлонисты сборной поддержали Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!