'Почему я должна знать русские песни?' Форвард Украины рассказала, как на финише отбора на ЧЕ-2027 выкручивались без капитана, а в Австрии нас приравнивают к РФ

Самой результативной среди украинок в победном матче отбора на Евробаскет-2027 против Азербайджана (73:55) стала Кристина Кулеша, которая оформила дабл-дабл – набрала 13 очков и сделала 10 подборов. Баскетболистка "УБИ Грац" рассказала, какие проблемы возникали в борьбе с соперницами и как игралось команде без своего лидера Алины Ягуповой.

В комментарии OBOZ.UA форвард "сине-желтых" также рассказала о задачах на встречу в Баку, которая в турнирном плане ничего не решала, поскольку выход Украины во второй раунд квалификации зависел от результатов других групп, и в итоге мы прошли дальше в компании лучших третьих мест. Также Кристина призналась, какое отношение к украинцам в Австрии и как она проводит "разъяснительную работу" в своем окружении.

– Конечно, что настраивались только на победу. Была задача, чтобы мы не расслаблялись, даже если для нас этот матч ничего не решал. Все равно стояла задача выиграть и показать свой лучший баскетбол, такой, в который мы умеем играть. Да, сегодня с Азербайджаном было сложнее, чем в предыдущем матче, но мы выиграли. И это – самое главное.

У азербайджанок была агрессивная защита. Немножко тяжело играть против такой обороны. Также все шли на подбор и было тяжело где-то поставить спину, что-то подобрать. Наверное, это были две ключевые проблемы.

– Мне казалось, что из-за этого желания забрать подбор украинские баскетболистки иногда мешали друг другу.

– В моменте, если честно, я иногда не вижу, кто рядом со мной и могу забрать мяч и у своего. Но если девушки с площадки подсказывают, что это свой игрок, то, я уже такая думаю: надо отступить, чтобы не было какой-то аварии.

– Против Азербайджана сборная играла без своего многолетнего лидера Алины Ягуповой. Как это?

– Конечно, чувствовалось, что Алины нет, нет капитана, нет главного лидера команды. Но мы старались даже без нее попробовать сыграть в хороший баскетбол. Трудновато было, но, думаю, мы все равно справились.

Да, конечно, надо было брать больше ответственности

ости на себя, ведь нет человека, который может сделать на площадке все – и пойти в проход, и бросить и тому подобное. Поэтому, конечно, было уже больше ответственности на каждом из нас, и самое главное – на молодых игроках. Ведь такой матч дает возможность сыграть и показать себя молодым баскетболисткам, новым. И, возможно, лучше настраиваться уже на следующие сборы. И чтобы был вызов на эти сборы.

– То, что в турнирном плане от нас уже ничего не зависело и надо было ждать результатов других встреч, как-то влияло?

– Надежда всегда есть. Мы знали, что результаты некоторых игр могли нам помочь. Но, конечно, иногда это немного тяжеловато собраться на игру, если ты уже знаешь, что она ничего не решает, может быть несколько сложно собраться морально, чтобы хорошо сыграть этот матч. Но выиграли. Не с таким счетом, как было в Риге, но все равно победили.

Из-за ожидания, конечно, было тяжеловато морально. Ты сидишь такой и не знаешь, выйдем дальше или не выйдем. Поэтому была такая нервотрепка.

– Вы сейчас играете в чемпионате Австрии, где обычно очень мало украинок. Насколько вам там комфортно и какое сейчас в Австрии отношение к украинцам?

– Я уже четыре года играю за границей и, это, наверное, первый клуб, где мне действительно комфортно. Ко мне все очень хорошо относятся в команде – и девушки, и тренера. Все. Поддержка просто сумасшедшая. Все поддерживают Украину. Конечно, я также рассказываю, что происходит в нашей стране, настраиваю всех против в России.

Но мне не нравится тот факт, что там все еще думают, что Украина и Россия, они – одинаковые. Например, они спрашивают: о, ты знаешь ту песню? Но эта песня на русском языке, и я говорю, что не знаю ее. Мол, чего я должна знать, если я украинка? Однако все равно Австрия – очень хорошая страна, которая поддерживает Украину. Вижу очень много наших флагов, проходили митинги в нашу поддержку по поводу четырех лет полномасштабной войны.

Вообще очень хорошая поддержка, и мне очень комфортно в Австрии, где относятся с полным пониманием и поддерживают. Я рассказываю, что у нас происходит, и они все в шоке, потому что кое-что они не знают, что и как. Но я рассказываю, объясняю и показываю, чтобы не думали, что все так просто.

– Австрия известна своими десертами, выпечкой. Часто позволяете себе что-то такое?

– Я ем очень много (улыбается). И выпечку люблю. Вообще в Австрии много чего есть, и сама страна мне нравится. А город Грац очень комфортный для жизни. Да, он маленький, но очень удобный и уютный. Я вообще не люблю большие города. Например, раньше я играла во Вроцлаве, и для меня он был слишком большой. А в Граце я уже все знаю, мне там значительно комфортнее.

