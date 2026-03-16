Азербайджан – Украина: анонс матча отбора на женский Евробаскет-2027

Женская сборная Украины по баскетболу во вторник, 17 марта, проведет заключительный матч первого этапа отборочного турнира к чемпионату Европы 2027 года. Команда тренер Евгения Мурзина завершают этот отрезок квалификации к первенству континента выездным поединком против Азербайджана.

Видео дня

Встреча состоится на паркете Baku Sports Hall. Стартовое вбрасывание состоится в 17:00 по киевскому времени.

ГДЕ СМОТРЕТЬ АЗЕРБАЙДЖАН – УКРАИНА

Любители баскетбола смогут поддержать наших девушек у экранов своих телевизоров и электронных девайсов благодаря видеоплатформе "Киевстар ТВ". Также прямой эфир из Пловдива будет доступен на официальном канале Международной федерации баскетбола (FIBA) на видеохостинге YouTube.

СОСТАВЫ НА АЗЕРБАЙДЖАН – УКРАИНА

Азербайджан: Айлин Акберзаде, Лейла Аллахвердиева, Дениз Гёкчоль, Ангелина Исмаилова, Эла Нур Гёкчоль, Сельминаз Рамазанлы, Шилан Акбингьоль, Айлин Нифталиева, Адиля Юсубова, Ситара Аббасова, Галина Гущина, Полина Шукина.

Украина: Алина Ягупова, Мириам Уро-Ниле, Кристина Филевич, Анжелика Ляшко, Юлия Гутевич, Татьяна Юркевичус, Елена Бойко, Кристина Кулеша, Ольга Алексейчик, Дарья Кононученко, Карина Панчук, Анастасия Ковтун, Серафима Тихая, Полина Тупало.

ПОЛОЖЕНИЕ В ГРУППЕ

Обе команды уже не смогут улучшить свои позиции. Украина точно финиширует третьей и будет ждать развязки отбора. В следующий круг выходят два победителя групп и три лучшие команды среди занявших третьи места.

ИСТОРЯ ВСТРЕЧ

Евробаскет-2027. Отбор

Украина – Азербайджан – 98:34 (25:12, 20:8, 30:7, 23:7)

