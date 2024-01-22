'У них футболисты ярче. По Европе играют': хет-трик Довбика в Испании вызвал зависть у россиян

Феерический перфоманс нападающего сборной Украины Артема Довбика, который накануне оформил хет-трик в матче чемпионата Испании, не оставил равнодушными фанатов по всей Европе. При этом особо эмоционально отреагировали болельщики из страны-агрессорки.

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На популярном портале Sports.ru они принялись обсуждать феноменальную игру нашего соотечественника, которые за считаные месяце стал настоящим открытием Ла Лиги, наколотив 14 голов в 20 матчах. Россияне не только отметили уровень прогресса экс-форварда "Днепра-1", но и пожаловались на средний класс своих футболистов.

"Просто разрывает, красавец! Причем нравится еще то, что он не только хорош, как наконечник, а что он весьма разносторонний нападающий", "Лучший игрок постсоветского пространства в этом сезоне, как бы я не любил Головина, но Довбик реально лучший", "Уехал в неприметный клуб, и там зарекомендовал себя. А наших игроков послушаешь – им сразу "Реал" с "Ман Сити" подавай", "У них футболисты и при Шевченко были ярче, и сейчас. Они по Европе играют, а у нас Головин один за всех", "А прикиньте, если выстрелит на Евро, это же претендент на ЗМ?" – пишут в комментариях.

Отметим, что после хет-трика в ворота "Севильи" Артем вышел на первое место в списке лучших бомбардиров чемпионата Испании, которое делит с восходящей звездой "Реала" Джудом Беллингемом.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Анатолий Трубин оформил 10 "сухой" матч в составе лиссабонской "Бенфики".

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