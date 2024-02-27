'Победили благодаря тебе': тренер 'Реала' обратился к украинцу Лунину после матча

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти выразил восхищение очередным ярким матчем вратаря сборной Украины Андрея Лунина. Наш соотечественник помог "королевскому клубу" переиграть "Севилью" (1:0), став одним из лучших в поединке.

По данным портала Real Madrid Exclusivo, после финального свистка итальянский специалист особо отметил вклад Лунина в победу. В частности, особый восторг у Анчелотти, футболистов "Реала" и болельщиков вызвал сейв украинца на 52-й минуте, когда он невероятным образом сумел ногой отразить удар соперника в упор.

"Я хочу, чтобы ты знал, что мы победили благодаря тебе", – сказал Анчелотти украинскому голкиперу. Журналисты отмечают, что итальянец окончательно убедился, что Лунин достоин быть основным вратарем "Реала", а испанец Кепа стал дублером украинца.

После победы над "Севильей" столичный коллектив продолжает лидировать в национальном первенстве. Отрыв "Реала" от двух каталонских команд – "Жироны" и "Барселоны" – составляет шесть и восемь очков соответственно.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков забил шестой гол в сезоне чемпионата Испании и принес "Жироне" первую за месяц победу.