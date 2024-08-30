Пловец из Мариуполя, отказавшийся от фото с россиянином, добыл для Украины первое 'золото' Паралимпиады

Украинский пловец Александр Комаров стал победителем Паралимпийских игр 2024 в Париже на дистанции 100 метров вольным стилем среди спортсменов с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Эта первая золотая медаль для нашей страны на соревнованиях.

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36-летний спортсмен, который накануне добыл "бронзу" на 200-метровке и отказался фотографироваться рядом с россиянином Кириллом Пульвером на награждении, показал первый результат с паралимпийским рекордом. Уроженцу Мариуполю потребовалось 1,07.77 минуты для того, чтобы преодолеть дистанцию.

Украинец на 45 сотых опередил представителя Китая Чиндженг Гуо и на полторы секунды того же Пульвера. Это "золото" моментально подняло нашу страну в топ-10 медального зачета.

Отметим, что Комаров выступит еще в трех дисциплинах – 50 метров вольным стилем, 100 метров на спине и в смешанной эстафете.

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