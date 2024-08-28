Париж устроил стоячие овации сборной Украины на открытии Паралимпиады-2024. Видео

В Париже проходит торжественная церемония открытия Паралимпийских игр-2024. Украину в этом году будут представлять 140 спортсменов: 96 мужчин и 44 женщины. Соревноваться украинцы будут в 17 из 22 видов спорта.

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Украинский флаг на традиционном параде атлетов понесли фехтовальщица Елена Федота-Исаева и гребец Роман Полянский. Во время прохода украинской сборной все 50 000 зрителей, собравшиеся на трибунах от Елисейских полей до площади Согласия встали, начав аплодировать.

До этого украинские атлеты прошли маршем по Паралимпийской деревне.

Отметим, что соревнования пройдут на тех же площадках, которые перед этим использовались для летних Олимпийских игр 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, на прошлых Параиграх в Токио Украину представляли 143 спортсмена в 15 видах спорта. Больше всего соотечественников выступило в плавании (40) и легкой атлетике (32). Наша сборная с 98 медалями финишировала на шестом месте (24 золотых, 47 серебряных и 27 бронзовых).

На Паралимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро Украина вошла в топ-3 медального зачета, уступив лишь Китаю и Великобритании.

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