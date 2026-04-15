Плей-офф Суперлиги GGBET: календарь и расписание трансляций матчей 1/2 финала
С 15 по 19 апреля состоятся матчи второго раунда плей-офф Суперлиги GGBET. В полуфинальных сериях до двух побед "Днепр" сыграет против "Ривне", а "Харьковские Соколы" будут противостоять "Киев-Баскету".
Вашему вниманию расписание трансляций матчей второго раунда, которые пройдут на "Киевстар ТВ", "Суспильне Спорт" и YouTube ФБУ.
15 апреля
Днепр, СК "Шинник"
13:00. "Харьковские Соколы" – "Киев-Баскет" ("Суспильне Спорт", YouTube ФБУ)
16 апреля
Днепр, СК "Шинник"
18:00. "Днепр" – "Ривне" ("Киевстар ТВ")
18 апреля
Киев, ПС "Венето"
13:00. "Киев-Баскет" – "Харьковские Соколы" ("Суспильне Спорт", YouTube ФБУ)
19 апреля
Ровно, ДЮСШ 4
14:00. "Ривне" – "Днепр" ("Киевстар ТВ")
