Плей-офф Суперлиги GGBET: календарь и расписание трансляций матчей 1/2 финала

С 15 по 19 апреля состоятся матчи второго раунда плей-офф Суперлиги GGBET. В полуфинальных сериях до двух побед "Днепр" сыграет против "Ривне", а "Харьковские Соколы" будут противостоять "Киев-Баскету".

Вашему вниманию расписание трансляций матчей второго раунда, которые пройдут на "Киевстар ТВ", "Суспильне Спорт" и YouTube ФБУ.

15 апреля

Днепр, СК "Шинник"

13:00. "Харьковские Соколы" – "Киев-Баскет" ("Суспильне Спорт", YouTube ФБУ)

16 апреля

Днепр, СК "Шинник"

18:00. "Днепр" – "Ривне" ("Киевстар ТВ")

18 апреля

Киев, ПС "Венето"

13:00. "Киев-Баскет" – "Харьковские Соколы" ("Суспильне Спорт", YouTube ФБУ)

19 апреля

Ровно, ДЮСШ 4

14:00. "Ривне" – "Днепр" ("Киевстар ТВ")

