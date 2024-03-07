Первый украинец на Олимпиаде был гусаром: как парень из харьковского села попал в Париж и тренировал солдат Красной армии

В марте 1951 года в Харькове из жизни ушел фехтовальщик Петр Заковорот, который считается первым участником Олимпийских игр, родившимся в Украине. Гусар и мастер клинка участвовал в соревнованиях еще 1900 года. Впоследствии он стал одним из основоположников советской школы фехтования, а в 64 года благодаря своему мастерству выиграл чемпионат УССР, оставив за спиной молодых оппонентов.

Заковорот родился в крестьянской семье в далеком 1871 году в селе Купьеваха Богодуховского уезда Харьковской губернии. Образование получил в четырехклассной церковно-приходской школе. В 1892 году был призван на военную службу в Гродненский гусарский лейб-гвардии полк, расквартированный в Варшаве.

В армии оказалось, что у Петра есть способностями к верховой езде. Однако, помимо этого, у простого крестьянского паренька оказался настоящий талант к фехтованию. Заковорот быстро овладел и шпагой, и саблей, вызвав интерес у обрусевшего француза Юлиана Мишо, который был известным тренером по фехтованию.

"Он взял оружие и приказал защищаться. Не успел я подумать, что, пожалуй, сумею устоять перед своим, не особенно сильным с виду противником, как Мишо сделал выпад, сабля его блеснула в воздухе, а моя со звоном полетела на землю", – вспоминал Заковорот первую дуэль с наставником в 1892 году.

"Я поднял оружие и снова приготовился к обороне. Отбиваю первый удар, но клинок Мишо тут же упирается в мою грудь. Так с первого урока мне стало ясно, что клинок требует от человека не только силы, но и ловкости, быстроты, сообразительности, безупречного знания множества приемов", – сделал вывод украинец.

Вскоре Петр стал лучшим фехтовальщиком в полку и был назначен помощником Мишо, который ценил его за силу и ловкость. А в 1897-му быстро прогрессировавший Заковорот продолжил обучение в военно-спортивной академии Будапешта, где спустя два года выиграл престижный международный турнир.

Не удивительно, что именно Заковорот и Мишо вошли в первую маленькую делегацию Российской империи на Олимпийских играх-1900 в Париже. Они выступили в соревнованиях по фехтованию на саблях среди тренеров, которых тогда называли "маэстро". Это была одна из немногих дисциплин, в которых Международный олимпийский комитет разрешил участвовать профессионалам.

Сабельный турнир в Париже прошел с 23 по 27 июня, поначалу дела у Мишо и Заковорота шли хорошо – они добрались до финальной восьмерки. Однако в решающей стадии выступили слабее. Поговаривали, что судьи тогда открыто болели за французов. Но как бы там ни было Юлиан занял на Олимпиаде пятое место, а Петр – седьмое.

За свое выступление во Франции тренер и ученик заработали 400 и 200 франков соответственно. В переводе на рубли получили приличный гонорар – 152 и 76.

А через десять лет после Олимпиады в Париже состоялись крупные международные соревнования по фехтованию, которые можно приравнять к современному чемпионату мира. И там Заковорот занял третье место, а его наставник Мишо – лишь пятое. Но француз испытывал гордость, ведь ученик превзошел своего учителя.

После окончания военной службы в 1910 году Петра перевели в Санкт-Петербург, где назначили преподавателем в Главной гимнастическо-фехтовальной школе и Морском кадетском корпусе. А после революции и прихода советской власти Заковороту предложили стать тренером первых в Союзе курсов гимнастики и фехтования для командного и рядового составов Красной армии.

На тренерском поприще украинский фехтовальщик добился серьезных результатов, однако не забывал и сам участвовать в соревнованиях. К сожалению, о заграничных турнирах пришлось забыть, однако в 1935 году Заковорот приложил руку к организации первого чемпионата по фехтованию УССР. И в возрасте 64 лет стал его чемпионом.

С 1920 года Петр Антонович преподавал в Харькове, где возглавлял кафедру фехтования местного института физкультуры и помог воспитать немало известных тренеров своего времени. А 5 марта 1951 года первого украинского олимпийца не стало.

Зато фехтовальный талант Заковорота передался его внуку Клавдию Ядловскому, который был членом сборной СССР по шпаге, а с 1958 года сосредоточился на тренерской работе и вскоре перебрался из Львова в Таллин. За свою карьеру Ядловский воспитал целую плеяду чемпионов Олимпийских игр, мира и Европы и оказал большое влияние на эстонскую школу фехтования.

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