Первый чемпион UFC из РФ назвал Сталина борцом с ГУЛАГом, который 'придумал маленький Израиль'

Первый российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Олег Тактаров выдал совершенно дикое мнение о репрессиях в СССР и роли Иосифа Сталина. Бывший спортсмен оправдал кремлевского тирана за уничтожение миллионов людей, проявив открытый антисемитизм.

Об этом Тактаров заявил в интервью порталу Sport24. Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот назвал Сталина главным борцом против создателей ГУЛАГа, к которым он якобы не имеет никакого отношения, а также ключевым фактором поражения гитлеровской Германии во второй мировой.

"Он был руководителем. В глобальном смысле он был необходим для земной цивилизации. Справедливо сказать, что на каждого Гитлера нужен свой Сталин. Люди, которые его критикуют, должны сначала оценить свои знания и понимание исторических процессов. Не все на свете белое или черное. Сталин участвовал в борьбе за власть, так что, возможно, без него и меня сейчас в этом мире не было. ГУЛАГ же придумал маленький Израиль внутри руководства СССР: Ягода и Ежов. Сталин наоборот боролся с этими людьми", – сказал Тактаров.

Ранее этот россиянин жаловался на то, что из-за украинцев у него не получилось продолжить карьеру в американском кинематографе и остаться в США.

