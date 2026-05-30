Первая украинка за 10 лет! Онофрийчук произвела фурор на чемпионате Европы по художественной гимнастике в Болгарии. Видео

Чемпионка Европы Таисия Онофрийчук завоевала еще одну награду на континентальном первенстве в Болгарии. Украинская гимнастка стала обладательницей "бронзы" в личном многоборье и вошла в историю национальной сборной.

В финале многоборья на чемпионате Европы-2026 Онофрийчук уверенно прошла оба этапа соревнований и по сумме четырех упражнений набрала 117,150 балла.

Украинка показала четвертый результат в упражнениях с обручем и мячом, а затем заняла второе место в упражнениях с булавами и лентой.

Победительницей турнира стала представительница Германии Дарья Варфоломеева с результатом 120,150 балла. "Серебро" завоевала болгарка Стилиана Николова, набравшая 118,750 балла.

Для 17-летней Онофрийчук эта медаль стала второй подряд в многоборье на чемпионатах Европы. В 2025 году украинка выиграла "золото" в этой дисциплине, а теперь добавила в коллекцию "бронзу".

Благодаря этому достижению Таисия стала первой украинской гимнасткой за десять лет, которой удалось дважды подряд подняться на пьедестал чемпионата Европы в личном многоборье. Ранее подобный результат показывала Анна Ризатдинова, завоевавшая две подряд "бронзы" в 2014 и 2016 годах.

Нынешняя награда стала для Онофрийчук уже седьмой на чемпионатах Европы за карьеру. Кроме того, на турнире в Болгарии украинка продолжит выступления и 31 мая поборется за медаль в финале упражнений с мячом.

