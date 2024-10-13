Первая ракетка Украины отказалась выступать и снялась с двух турниров

Лучшая теннисистка Украины Марта Костюк решила не участвовать в двух турнирах WTA, которые планировала посетить в октябре. 22-летняя киевлянка должна была выступить в китайском Нинбо и японском Токио, но снялась с турнира из-за травмы бедра.

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Таким образом в текущем месяце Марта сыграла лишь в Ухане, где достигла стадии 1/8 финала, уступив четвертой ракетке мира Коко Гофф. Турнир в Нинбо должен был стать дебютным для Марты.

В этом сезоне на уровне WTA 500 Марта дважды доходила до финалов – в Сан-Диего и Штутгарте, а в Аделаиде и Сеуле останавливалась на стадии четвертьфиналов.

Стоит отметить, что единственной украинкой в заявке на турнир в Нинбо остается Юлия Стародубцева, которая начнет с квалификации.

По итогам недели Костюк сохранит 17-ю позицию в рейтинге WTA, набрав 110 очков за Ухань. Трое других украинских теннисисток из топ-100 – Элина Свитолина, Даяна Ястремская и Ангелина Калинина – уже завершили свой сезон.

Как сообщал OBOZ.UA, Костюк без борьбы вышла в третий круг турнира WTA 1000 в Ухане с призовым фондом в 3 млн долларов. Костюк должна была сыграть с Амандой Анисимовой (WTA №39), однако ее соперница отказалась выступать и снялась с матча из-за травмы левого бедра.

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