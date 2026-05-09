Первая ракетка мира из Беларуси сенсационно проиграла 'пенсионерке' на супертурнире в Риме. Видео

Первая ракетка мира из Беларуси Арина Соболенко в трех сетах уступила Соране Кирстя (№27 WTA) в матче третьего круга турнира WTA 1000 в Риме. 36-летняя румынская теннисистка взяла победу со счетом 2:6, 6:3, 7:5, оформив одну из главных сенсаций турнира.

Видео дня

Перед началом встречи все букмекеры были абсолютно уверены в победе любимицы Лукашенко.

Встреча началась под диктовку Соболенко, которая уверенно взяла первый сет 6:2, однако затем Кирстя переломила ход игры, стабилизировала подачу и лучше действовала на приёме, в том числе против второй подачи соперницы.

Соболенко по ходу матча брала медицинский тайм-аут из-за проблем с бедром, но продолжила игру. В решающем сете румынская теннисистка сохранила преимущество в ключевых розыгрышах и довела матч до победы.

Кирстя ранее объявила, что сезон 2026 года станет последним в её профессиональной карьере. В следующем круге турнира в Риме она сыграет против Линды Носковой.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!