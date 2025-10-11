Первая победа в сезоне БК 'Ривне', успех 'Харьковских Соколов'. Результаты Суперлиги Favbet 11 октября

Харьковские Соколы одержали непростую победу над Кривбассом 71:66 в стартовом матче второго тура регулярного чемпионата Суперлиги Favbet в Николаеве.

Видео дня

Харьковские Соколы лучше начали матч, сделав рывок 12:0 и это добытое преимущество подопечные Валерия Плеханова не только сохранили, но и укрепили по итогам десятиминутки – 27:12. Следующие две четверти на площадке была равная борьба, что позволяло Харьковским Соколам удерживать преимущество в районе 20 очков (максимально 23 очка).

При почти равенстве большинства статистических показателей отличались количество потерь (11 у Кривбасса против 3 у соперника после половины игры), а также только один выполненный штрафной у Кривбасса за 20 минут игры.

Все изменилось в четвертой четверти – у Харьковских Соколов разладилась игра в нападении, Кривбасс сделал рывок 12:0, вернув интригу. Как ни пытались харьковские баскетболисты остановить рывок Кривбасса, им это не удавалось – Кривбасс сократил до 4 очков отставания и пытался спастись, но Соколы все же удержали победный счет.

Кривбасс выиграл подборы 55 против 48, выровнял ситуацию по потерям, хотя и проиграл по этому показателю (16 против 12), лучше реализовывал трехочковые (8/31 у Кривбасса против 3/19 у Соколов), но Соколы больше и точнее выполняли штрафные и показали немного лучшую общую реализацию (31% против 35%).

Самыми результативными в матче стали легионеры Кривбасса – Мартин Хилл и Александр Пикок набрали по 15 очков, у Артема Водолазского – 14. У Харьковских Соколов 14 очков набрал Игорь Климов.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Николаев, СК Надежда

Кривбасс – Харьковские Соколы 66:71 (12:27, 16:18, 14:16, 24:10)

Кривбасс: Хилл 15 + 8 подборов + 4 передачи, Скира 8 + 16 подборов, Пикок 15 + 7 подборов, Бибиков 9, Водолазский 14 – старт; Триколенко 3 + 6 подборов, Бречка 2, Коротченко 0, Пашолок 0, Кобылинский 0

Харьковские Соколы: Заплотинский 3+7 подборов, Соловьев 9+5 подборов, Никитин 9+6 подборов, Климов 14, Хохоник 8+6 подборов – старт; Мартынов 11, Чевердин 8, Никита Безима 4, Клебан 3+6 подборов, Змиевский 2, Шавгаров 0, Максим Безима 0

БК Ривне одерживает первую победу в чемпионате, переиграв Прикарпатье-Говерлу со счетом 74:63 в Луцке в рамках второго тура регулярного чемпионата Суперлиги Favbet.

Решающей в матче стала вторая четверть, которую ровенская команда выиграла 27:10, полностью доминируя на площадке в этой десятиминутке. В остальные три четверти на площадке была равная борьба, причем каждую из трех этих четвертей минимально выиграла Говерла. Но провал во второй четверти стоил подопечным Виктора Бугры шансов на победу.

Самым результативным в матче с 15 очками стал капитан Прикарпатья-Говерлы Сергей Старцев, тогда как у Ровно дабл-дабл оформил Евгений Коровяков – 14 очков, 12 подборов, а Джейлен Дюпри к 14 очкам добавил 8 подборов.

Завтра, 12 октября, Ровно сыграет со Старым Луцком, а Прикарпатье-Говерла встретится с Киев-Баскетом.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Луцк, ОДЮСШ

Прикарпатье-Говерла – Ровно 63:74 (22:20, 10:27, 13:11, 18:16)

Прикарпатье-Говерла: Кабацюра 4, Старцев 15. Дроздов 0, Морозов 13 + 8 подборов, Кузнецов 4 – старт; Иванов 10 + 6 подборов, Рид 9, Маркив 4, Чугунов 4

Ровно: Дюпри 14 + 8 подборов, Трейлов 10, Хайнс 9, Коровяков 14 + 12 подборов, Шептицкий 6 – старт; Тимощук 10, Поносов 5, Головчик 4, Оверчук 2, Ковалевский 0, Рябой 0, Шепелев 0