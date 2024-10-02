Первая игровая неделя Суперлиги Favbet: расписание трансляций

В четверг, 3 октября, начнется новый сезон чемпионата Украины по баскетболу в мужской Суперлиге Favbet. В рамках первого игрового бабла, который будет проходить в столице, сыграют четыре команды – Ривне, Киев-Баскет, Прикарпатье-Говерла и Старый Луцк.

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В Запорожье на площадке одной из лучших арен страны ПС Юность сыграют Запорожье, Черкаськи Мавпы и Кривбасс, а в Днепре на паркете СК Шинник с Кривбассом и Черкаськими Мавпами сыграют действующие чемпионы Украины.

Вашему вниманию расписание матчей первой игровой недели регулярного чемпионата Суперлиги Favbet, которые будут транслироваться на ТВ, а также в полном объеме будут доступны на YouTube-канале ФБУ:

Киев, ПС Венето

3 октября

15:00 Прикарпатье-Говерла - Ривне (Суспильне Спорт, YouTube ФБУ)

18:00 Киев-Баскет – Старый Луцк (YouTube ФБУ)

4 октября

14:00 Прикарпатье-Говерла – Старый Луцк (YouTube ФБУ)

18:00 Киев-Баскет - Ривне (Суспильне Спорт, YouTube ФБУ)

Днепр, СК Шинник

05 октября

14:00 Днепр – Кривбасс (Суспильне Спорт, YouTube ФБУ)

6 октября

13:00 Днепр – Черкаськи Мавпы (Суспильне Спорт, YouTube ФБУ)

Запорожье, ПС Юность

5 октября

17:00 Запорожье – Черкаськи Мавпы (YouTube ФБУ)

6 октября

16:00 Запорожье – Кривбасс (YouTube ФБУ)

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