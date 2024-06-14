Украина на Евро-2024 в числе самых молодых, а Роналду перепишет историю: что нужно знать про чемпионат в Германии

В пятницу, 14 июня, в Мюнхене матчем между Германией и Шотландией стартует 17-й чемпионат Европы по футболу, в котором примет участие и сборная Украины. За 22 игровых дня участники Евро проведут 51 поединок, а победитель может заработать более 28 миллионов евро.

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OBOZ.UA собрал самые интересные факты про турнир в Германии и ключевые рекорды чемпионатов континента.

ПОД НЕМЕЦКИМ ФЛАГОМ. Сборная Германии – рекордсмен по количеству участия в финальных стадиях Евро. Немцы приняли участие в 14 турнирах. Также вместе с Испанией бундестим делит первое место по количеству выигранных титулов – по 3.

Дважды на Евро побеждали Франция и Италия, которой придется защищать титул, добытый в 2021 году. Всего трофей завоевывали 10 стран, а первый в 1960 году достался сборной Советского Союза. Тогда как самыми сенсационными чемпионами считаются Дания, неожиданно победившая в 1992-м, и Греция, огорчившая в финале Португалию с Луишем Фигу в 2004-м.

А в финальной стадии Евро-2024 сыграют девять бывших победителей турнира. Правда Чехия и Словакия делали это в 1976 году в составе единой сборной. Также из нынешних участников титулом владели Дания, Франция, Германия, Италия, Нидерланды, Португалия и Испания. Последней принадлежит рекордная беспроигрышная серия на Евро – 14 матчей с 2008-го по 2016-й. Началось с 4:1 над Россией и прервалось на 1:2 от Хорватии.

Немцы отыграли больше всех матчей на Евро – 53, а также забили больше всех мячей – 78, пропустив при этом 55. На втором месте по количеству встреч расположилась Испания – 46, но по точным ударам на второй строчке Франция – 69. Тогда как самая надежная оборона из топов у Италии – всего 31 пропущенный мяч в 45 матчах.

ДЕНЬГИ. Общий призовой фонд команд остался таким же, как на Евро-2020, и составил 331 миллион евро. За выход в четвертьфинал полагается 2,5 млн, за участие в полуфинале – 4 млн, вице-чемпион получит 5 млн, а победитель – 8 млн. Максимальная сумма, которую может получить чемпион, если выиграет все три матча в группе, составит 28,25 миллиона.

Также стоит отметить, что проведение Евро дает значительный экономический импульс принимающей стране. Так, в СМИ сообщалось, что Евро-2016 во Франции принес хозяйке порядка 1,6 миллиарда евро дохода.

"ЗОЛОТАЯ БУТСА": Мишель Платини является рекордсменом по количеству голов, забитых на Евро, во время турнира 1984 года легендарный француз наколотил 9 мячей. А вот португалец Криштиану Роналду остается лучшим бомбардиром чемпионатов Европы за всю историю – на счету 39-летнего обладателя "Золотого мяча" 14 голов. И он может увеличить это цифру в Германии.

НЕ ОСТАНОВИТЬ. Криштиану Роналду также является лидером по количеству матчей, сыгранных за всю историю Евро. Капитан сборной Португалии отбегал на чемпионатах континента уже 25 поединков. А за ним расположились партнеры по сборной Жоау Моутинью и Пепе – у обоих по 19 встреч.

При этом Роналду готовится сыграть в финальной стадии Евро в шестой раз. Для его соотечественника Пепе и хорватского полузащитника Луки Модрича турнир в Германии станет пятым.

САМЫЕ МОЛОДЫЕ. Самым молодым футболистом, когда-либо выступавшим на Евро, в 2021 году стал поляк Кацпер Козловский. 19 июня полузащитник вышел на замену в матче группового этапа чемпионата против сборной Испании.

А вот самым молодым автором гола в истории финальных турниров является швейцарец Йохан Фонлантен, который 21 июня 2004 года на чемпионате Европы в Португалии сравнял счет в матче с французами в возрасте 18 лет и 141 дня. Он побил рекорд англичанина Уэйна Руни, который продержался всего четыре дня.

Тогда как самый юный футболист в заявках сборных на нынешний чемпионат – воспитанник "Барселоны" Ламин Ямал, которого сравнивают с Месси. На момент попадания в финальный состав на Евро-2024 Ямалу было 16 лет и 337 дней.

УКРАИНА СРЕДИ ЮНЫХ. Средний возраст участников нынешнего чемпионата Европы составил 27,04 лет. Самой молодой командой турнира оказалась Чехия – 25,31 года. В ее рядах всего два футболиста старше 30 лет.

В сборной Украины средний возраст исполнителей составляет 26,46 лет. И по молодости команда Реброва уступает только чехам, туркам (25,85) и англичанам (26,08). У "сине-желтых" шесть игроков перешагнули 30-летний рубеж, а самые молодые – 21-летние Георгий Судаков и Илья Забарный, родившиеся в один день – 1 сентября 2002 года.

РЕБРОВ В СЕМЕРКЕ. Что касается тренеров, то наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн – самый молодой коуч на Евро-2024. 14 июня ему исполнится 36 лет и 327 дней. Также в первую тройку самых молодых тренеров попали Доменико Тедеско из Бельгии (38 лет и 296 дней), а также Эдвард Йорденеску, возглавляющий Румынию (45 лет и 364 дня).

Украинский тренер Сергей Ребров в рейтинге самых молодых специалистов на турнире занимает седьмое место. К моменту начала Евро ему исполнится 50 лет и 11 дней.

"СТАРИЧКИ" ПРИ ДЕЛЕ. Легенде сборной Венгрии Габору Кираю принадлежит рекорд как самому возрастному игроку в истории финальных стадий Евро. В 2016 году он сыграл против Бельгии в возрасте 40 лет и 86 дней.

А наиболее возрастной футболист в заявке предстоящих соревнований — Пепе. Португальскому защитнику 41 год и 109 дней. И в Германии он может побить рекорд Габора.

ГЕОГРАФИЯ ЕВРО-2024. Матчи чемпионата пройдут в 10 городах Германии – Берлине, Кельне, Дортмунде, Дюссельдорфе, Франкфурте, Гельзенкирхене, Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте.

Олимпийский стадион в Берлине, рассчитанный на 74 474 места, является крупнейшим местом проведения матчей Евро-2024. Для сравнения, футбольная арена Мюнхена имеет 67 000 мест, в Дортмунде – 61 534, за ним следуют Штутгарт с 50 998 местами и Гамбург с 50 215. Самая маленькая арена в Лейпциге – 46 635 мест.

РАБОТА В АНГЛИИ. 114 из заявленных на Евро футболистов выступают за английские клубы – это наибольшее представительство по национальным лигам. Из клубов лидируют чемпион АПЛ "Манчестер Сити" и итальянский "Интер" – по 13 футболистов заканчивали сезон в этих командах.

А вот самые востребованные наставники на данный момент родом из Италии. Сразу пять специалистов из этой страны возглавляют национальные сборные, участвующие в Евро-2024. Один из них, Лучано Спаллетти, работает с самой "Скуадрой Адзуррой".

ЖИВОТНЫЕ НА СТАДИОНЕ. Плюшевый медвежонок по имени Альберт станет 12-м талисманом чемпионатов Европы. А впервые эту рол исполнил Пиноккио в 1980 году.

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