Украина завоевала первую медаль на Паралимпиаде-2024

Украинский пловец Антон Коль принес Украине первую медаль на Паралимпийских играх-2024. 34-летний уроженец Никополя в классе S1 (тяжелые нарушения двигательных функций) в упорной борьбе вырвал "серебро" на дистанции 100 метров на спине.

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Для Коля Паралимпиада-2024 стала третьей в карьере, пишет "Суспильне". Украинец дебютировал на Паралимпийских играх в Рио-2016, где стал двукратным бронзовым призером: занял третье место в плавании на дистанциях 50 м и 100 м на спине. А в Токио-2020 улучшил результат в обеих дисциплинах — завоевал две серебряные медали.

На Паралимпиаде-2024 34-летний Коль отобрался в финал автоматически. И был одним из семи спортсменов, сражавшихся за медали этого класса на этой дистанции.

В финале Коль почти всю дистанцию плыл на третьем месте, уступая итальянцу Франческо Беттели. Однако на последних 20 метрах дистанции опередил соперника и стал серебряным призером соревнований.

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