Отстраненные российские гимнасты пожаловались, что 'Украина внимательно следит за нашими атлетами'

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко пожаловалась на то, что украинцы препятствуют возвращению представителей РФ в международные турниры. Наставница национальной команды при этом назвала нормальным участие атлетов в акциях в поддержку диктаторского режима Владимира Путина.

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Об этом Родионенко заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Россиянка отметила, что не может предсказать решений Международной федерации гимнастики (FIG) относительно возвращения спортсменов из РФ в турниры под эгидой организации, так как функционеры тщательно изучают данные о каждом атлете.

"Сказать что-либо сложно, решение о допуске принимает FIG. Кого они пустят, кому откажут – не знаю, мы ждем ответа. К середине февраля станет ясно. Возможно, кого-то выборочно исключат. Допустим, какой-нибудь спортсмен сфотографировался на митинге. Федерация гимнастики Украины внимательно следит за нашими атлетами, передает все эти "данные" в FIG, а там уже принимают решение. Так что будет непросто. Ждем и надеемся на позитивные новости", – сказала Родионенко.

Ранее олимпийский чемпион Токио-2020 в командных соревнованиях и трехкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный завершил карьеру из-за отстранения.

Как сообщал OBOZ.UA, Никита Нагорный заявил, что "99% всего мира за возвращение России", и стал посмешищем в сети.

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