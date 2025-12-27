Отказавшейся выступать за Россию теннисистке-чемпионке наказали в РФ
Национальный центр спортивного арбитража удовлетворил иск Федерации тенниса России к Элине Аванесян, которая с 2024 года выступает под флагом Армении. Российская сторона добилась признания финансовых требований за неисполнение спортсменкой условий договора спортивной подготовки.
Как сообщается на официальном сайте Федерации тенниса России, разбирательство между ФТР и Аванесян длилось несколько месяцев. Дело было рассмотрено Национальным центром спортивного арбитража 9 декабря 2025 года.
Арбитраж пришел к выводу, что требования ФТР являются обоснованными. В соответствии с решением Аванесян обязана возместить федерации суммы, связанные с расходами на ее спортивную подготовку, а также компенсацию части доходов от профессиональной теннисной деятельности и другие издержки, предусмотренные договором.
Точный размер выплат не раскрывается. В ФТР лишь отметили, что речь идет о финансовых обязательствах, зафиксированных в контракте между федерацией и спортсменкой.
Элина Араратовна Аванесян родилась в Пятигорске, начала заниматься теннисом в шесть лет и уже в 2018 году получила звание Мастера спорта России. До августа 2024 года она выступала за Россию, став победительницей 14 турниров ITF (5 — в одиночном разряде) и финалисткой турнира WTA 250 в Яссах. Среди её значимых достижений — четвертый круг Открытого чемпионата Австралии-2024 с победой над восьмой ракеткой мира Марией Саккари и успешные выступления на Открытых чемпионатах Франции и США.
Аванесян также показала высокие результаты в парном разряде, выиграв 9 финалов из 16 на турнирах WTA 125 и ITF. В августе 2024 года 23-летняя Элина Аванесян официально сменила спортивное гражданство и перешла из российской федерации в армянскую. С тех пор она представляет Армению на международных турнирах, что и стало причиной судебного разбирательства с ФТР.
