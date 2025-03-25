Отказался от сборной Украины и гражданства: нападающий из Днепра хочет выступать за Польшу
Украинский хоккеист Никита Панасюк меняет свое гражданство. Юный нападающий, после начала полномасштабного вторжения РФ выехавший за границу, решил получить польский паспорт.
О решении 17-летнего спортсмена сменить страну сообщили в Федерации хоккея Украины. На днях в организацию поступил официальный запрос от Федерации Польши об изменении гражданства Никиты, который является уроженцем Днепра.
Панасюк является воспитанником ДЮСШ "Ягуар". Но начиная с сезона-2022/2023, парень из Днепра выступает в первенстве Польши в составе команды "Напшуд". Украинец начинал с коллектива уровня U16.
И уже второй сезон нападающий играет за юношескую команду из Катовице в чемпионате U18 и за главный состав в Первой лиге Польши. Недавно вместе "Напшудом" Никита стал вицечемпионом страны среди юниоров.
Летом Панасюк получал вызов в юношескую сборную Украины для участия в международном турнире, но отказался от участия. И теперь стало ясно, почему он так поступил. Вполне вероятно, что разговоры об смене гражданства велись уже тогда.
Напомним, что юношеская сборная Украины по итогам прошлогоднего чемпионата мира заняла 12 место в мировом рейтинге, заняв вторую позицию в дивизионе 1А. В то время как сборная Польши удерживает 23 строчку в мире благодаря победе в дивизионе 2А.
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