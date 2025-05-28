Отказались все: сборной России устроили бойкот на турнире на Тайване

Спортсмены сборной Литвы отказались стоять на пьедестале вместе с россиянами на церемонии награждения во время Всемирных игр ветеранов World Masters Games-2025, которые проходят на Тайване. Представители этой страны Балтии продемонстрировали таким образом однозначную позицию в отношении страны-агрессора .

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Об этом информирует портал 15.lt. Пловцы Аушра Гарджюлене, Сигитас Каткявичюс и Лина Белинене рассказали, что россияне выступали на турнире в эстафете под своим национальным флагом. Они очень хотели сфотографироваться с другими призерами в дисциплине, но получили отказ не только от литовцев, но и от немцев.

"На соревнованиях выступали и наши недружественные российские соседи, они участвовали под флагами. Я их хорошо знаю, потому что в прошлом мы много соревновались. Нам пришлось соревноваться с ними в одной эстафете. Мы решили не подниматься с ними на пьедестал, а прийти на него отдельно, чтобы нас наградили отдельно". – рассказала журналистам Белинене.

Ранее двукратный призер Олимпийских игр украинка Ирина Коляденко заявила, что никогда не подаст руку россиянам, вызвав истерику в РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, юный украинский каратист Евгений Мельник отказался пожимать руку и делать совместное фото с российским спортсменом, выступающим под нейтральным флагом.

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