В Госдуме отреагировали на публикацию ПСЖ, где не был упомянут ни Россия ни российский вратарь Матвей Сафонов. Депутат Светлана Журова объяснила это якобы желанием клуба избежать лишнего негатива и лишнего хайпа, особенно со стороны Украины.

Видео дня

По её словам, Сафонов как игрок устраивает клуб, но его российское гражданство вызывает осторожность в публичных сообщениях:

"Просто лишний раз не хотят напоминать, что он из России. Те же спонсорские деньги приходят в большем объеме, когда новости положительные. А на Западе всё, что связано с Россией, сейчас идёт в контексте отрицательном", – цитирует 53-летнюю экс-конькобежку "Рейтинг Букмекеров".

Российские болельщики отреагировали на слова Журовой с иронией и критикой. Одни отмечали, что отсутствие упоминания Сафонова может быть даже к лучшему, учитывая статус сборной России в ФИФА, другие усомнились в важности заявления депутата, называя его "подготовкой к интервью вместо работы". Некоторые пользователи прямо обвиняли западные клубы в "двойных стандартах" и политизированном отношении к российским игрокам.

Часть пользователей усмотрела в публикации ПСЖ проявление европейской осторожности и попытку избежать конфликтов с Украиной, другие саркастически писали о "самом грозном оружии" против России — невключении российских игроков в официальные посты клубов.

Некоторые болельщики пытались уточнить детали, задавая вопросы о том, происходило ли подобное с Сафоновым ранее, и обсуждали статус официальных матчей сборной России.

Илья Забарный в августе подписал пятилетний контракт с ПСЖ и стал первым украинцем в истории клуба. Защитник ранее заявлял, что вынужден ограничиваться лишь профессиональным взаимодействием с Сафоновым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!