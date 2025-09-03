То, что сделали с Россией и Сафоновым в ПСЖ, назвали 'позором' и 'унижением'. Фотофакт

ПСЖ опубликовал список футболистов, вызванных в национальные сборные на сентябрьские матчи. В нем оказались даже 17-летний форвард Ибраим Мбайе, отправляющийся в молодежную сборную Франции, и украинский защитник Илья Забарный. Но имя российского вратаря Матвея Сафонова, вызванного на товарищеские игры против Иордании и Катара, в публикации отсутствовало.

Такой подход вызвал бурное обсуждение среди российских болельщиков. Пользователи посчитали, что умолчание о Сафонове выглядит как демонстративное пренебрежение. Один комментатор написал: "Театр абсурда. Зачем тогда было его вообще покупать?". Другой добавил: "Сафонову самому по кайфу? Сидеть на лавке, ещё и так унижать себя".

Многие иронизировали, что "Россия в бане" и в ПСЖ "просто не знают, что сборная России с кем-то играет". Другие прямо называли ситуацию "позором" и "унижением", отмечая, что клуб выделил даже молодежного игрока, но проигнорировал голкипера первой команды.

Нашлись и те, кто попытался объяснить логику парижан. По их мнению, ПСЖ не стал упоминать Сафонова из-за статуса сборной России, которая отстранена от турниров ФИФА и УЕФА. "Это желание избежать ненужного резонанса, всё очень понятно", — заметил один из болельщиков

Тем не менее, у части аудитории это вызвало только больше вопросов. "Если стесняются национальности своего игрока, может проще с ним расстаться?", — подытожил один из комментаторов.

Илья Забарный в августе подписал пятилетний контракт с ПСЖ и стал первым украинцем в истории клуба. Защитник ранее заявлял, что в условиях продолжающейся войны будет ограничиваться исключительно профессиональными контактами с российскими игроками и полностью поддерживает международную изоляцию российского спорта.

Публичных конфликтов между Сафоновым и Забарным не зафиксировано, в тоже время недавно на камеру попало истинное отношение Ильи к россиянину.

