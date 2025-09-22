'Опять то же самое...' Магучих прокомментировала поражение в финале ЧМ-2025

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих осталась разочарованной бронзовой медалью мирового первенства по легкой атлетике-2025. 24-летняя прыгунья в высоту отметила, что на ее итоговое третье место, несомненно повлиял сильный дождь, однако все участницы были в равных условиях.

Об это Магучих заявила в интервью телеканалу "Суспильне Спорт". Спортсменка из Днепра подчеркнула, что чемпионат мира в Токио навсегда останется в памяти легкоатлетов из-за тяжелых погодных условий. Кроме того, Ярослава осталась недовольной общим результатом сборной Украины.

"Опять то же самое: одна "бронза" на всю команду. Но надо наслаждаться тем, что есть. Это мой путь, а значит я должна пройти его, проанализировать и вернуться сильнее. Что сейчас анализировать? Дождь? Все в одинаковых условиях. Все ждали дождя, ожидали своей попытки. Запомним эти соревнования на всю свою жизнь. Дождь, такая атмосфера, когда после приземления мат ты падаешь в бассейн – это запоминается навсегда. Такая жизнь, такая погода, мы ничего не можем изменить", – сказала Магучих.

Отметим, что нашей соотечественнице из-за дождя и двойной остановки соревнований пришлось сделать огромную пауза в своих попытках. Победу на ЧМ-2025 в прыжках в высоту добыла австралийка Никола Олислагерс, а второе место заняла Мария Жодзик из Польши.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпионка России по прыжкам в высоту Мария Кочанова желала соперницам украинки Ярославы Магучих выиграть чемпионат мира по легкой атлетике.

