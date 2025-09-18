Чемпионка России пожелала победы соперницам Магучих на ЧМ-2025

Чемпионка России в прыжках в высоту Мария Кочанова пожелала удачи соперницам Ярославы Магучих на первенстве планеты по легкой атлетике, которое в эти дни проходит в Токио. Представительница страны-агрессорки призналась, что будет внимательно следить за турниром.

Об этом Кочанова заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. 23-летняя уроженка Ленинградской области, которая ранее жаловалась на украинских соперниц из-за русского языка, отметила, что надеется на успешное выступление австралийских атлеток.

"Я обязательно буду смотреть чемпионат мира. И может быть, даже комментировать. Вот такой спойлер выдаю. Буду болеть за Элеанор Паттерсон из Австралии и за ее соотечественницу Николу Олислагерс. Они мои фаворитки. Очень хочется, чтобы Лена Куличенко хорошо выступила", – сказала Кочанова.

Отметим, что украинки Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Екатерина Табашник стартуют на ЧМ-2025 в четверг, 18 сентября. Наши соотечественницы начнут выступления на турнире с квалификации.

Ранее Кочанова также возмутилась патриотичной позицией Магучих, которая выступает против допуска россиян к международным турнирам.

Как сообщал OBOZ.UA, Мария Кочанова публично пожаловалась на свое отстранение от международных стартов, наблюдая, как украинские спортсменки завоевывают медали на крупнейших турнирах.

