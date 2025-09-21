УкраїнськаУКР
Магучих не дали выступить на чемпионате мира по легкой атлетике. Соревнования приостановлены. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
2,1 т.
Прыжки в высоту среди женщин на чемпионате мира по легкой атлетике в Японии остановлены. Организаторы мундиаля приняли решение приостановить выступления из-за сильного дождя, который пошел над Олимпийским стадионом в Токио.

На момент остановки соревнований в секторе оставалось шесть спорстменок. Лидирует австралийская Никола Олислагерс, взявшая 2 метра с первого раза. Украинка Ярослава Магучих первую попытку прыгнуть на эту высоту провалила.

Позже организаторы сообщили, что соревнования возобновляться в 14:50 по киевскому времени.

Новость обновляется...

