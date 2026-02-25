Определился состав женской сборной Украины на матчи отбора на Евробаскет-2027 в марте

Женская национальная сборная Украины по баскетболу в марте проведет заключительные матчи первого этапа квалификации чемпионата Европы-2027. Наша сборная под руководством Евгения Мурзина соберется в Риге 7 марта, где будет готовиться к первому матчу в международном окне отбора.

Свой номинально домашний матч против Черногории сборная Украины сыграет в Риге, Латвия на площадке Олимпийского центра Рими. Игра состоится 11 марта в 19:00 по киевскому времени.

В рамках второго игрового окна квалификации Евробаскета-2027 сборная Украины также сыграет с Болгарией 14 марта в Пловдиве, Болгария (начало матча в 19:00) и с Азербайджаном 17 марта в Баку, Азербайджан (начало матча в 17:00).

Тренерский штаб определился с составом команды на предстоящие матчи

Алина Ягупова ("Чукурова Мерсин", Турция), Мириам Уро-Ниле ("Ньон", Швейцария), Кристина Филевич, Анжелика Ляшко и Юлия Гутевич (все – "Будивельник", Украина), Татьяна Юркевичус ("Хапоэль" Беер-Шева, Израиль), Елена Бойко ("Протеас Вулас", Греция), Кристина Кулеша (УБИ Грац, Австрия), Ольга Алексейчик ("Франковск-Прикарпатье", Украина), Дарья Кононученко, Карина Панчук (обе – "Шаморин", Словакия), Анастасия Ковтун ("Слованка", Чехия), Серафима Тихая ("Виртус" Кальяри, Италия), Полина Тупало (TTT Riga Juniors, Латвия).

На следующий день после номинально домашней игры с Черногорией наша команда отправится в Болгарию, где сыграет первый выездной матч квалификационного окна. Напомним, после первого окна сборная Украины находится на втором месте в группе, имея в активе две победы в трех играх.

В соответствии с регламентом в следующий этап выйдут две лучшие команды нашего квартета, а также лучшие сборные из тех, что займут третьи места в своих группах.

