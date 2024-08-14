Определился соперник 'Динамо' в плей-офф отбора Лиги чемпионов в новом формате

Накануне киевское "Динамо" обыграло на выезде шотландский "Рейнджерс" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Украинская команда за две минуты в концовке игры сумело дважды поразить ворота соперника и выйти в плей-офф отбора турнира.

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Теперь "бело-синие" сыграют в битве за путевку в основную сетку Лиги чемпионов. Их соперником станет австрийский "Зальцбург", который в минувшем сезоне впервые за 11 лет не смог завоевать "золото" национального первенства, уступив первую строчку "Штурму" из Граца.

Первую игру "Динамо" проведет на номинально домашней арене в польском Люблине. Дата матча – 21 августа. Через шесть дней команды встретятся в Австрии. Обе встречи начнутся в 22:00 по киевскому времени.

"Зальцбург" вышел в плей-офф квалификации ЛЧ, обыграв по сумме двух поединков нидерландский "Твенте" – 2:1 на своем поле и 3:3 на чужом. В текущем сезоне австрийской Бундеслиги соперники "Динамо" стартовали с двух побед с общим счетом 8:3.

Напомним, что с нынешнего года существенно меняется формат проведения Лиги чемпионов. Теперь в турнире принимают участие 36 команд, которые не будут разбиты на группы.

Как сообщал OBOZ.UA, болельщики киевского "Динамо" потроллили россиян во время матча Лиги чемпионов с "Рейнджерс".

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