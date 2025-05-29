Определился расширенный состав сборной Украины U-20 на Евробаскете-2025 в Дивизионе А

Мужская сборная Украины U-20 летом сыграет на чемпионате Европы в Дивизионе А. Евробаскет-2025 для молодежных мужских сборных пройдет в греческом Ираклионе 12-20 июля. Сборная Украины попала в группу С, где сыграет с Бельгией, Германией и Италией.

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Наша команда начнет подготовку к турниру в литовском Мяйжекяе, где 10 июня стартует тренировочный сбор накануне европейского первенства. В расширенный состав игроков, которые начнут работу на сборе вошли 16 игроков. 12 баскетболистов войдут в финальную заявку на чемпионат Европы.

Расширенный состав сборной Украины U-20:

Защитники

Рафаэль Колаволе, "Легия", Польша

Илья Лещина, "Днепр", Украина

Егор Сушкин, "Киев-Баскет", Украина

Илья Упыр, "Черкасские Мавпы", Украина

Арсений Колобов, University of Rhode Island, США

Артем Романица, "Валмиера", Латвия

Андрей Бутко, Spanish Basketball Academy, Испания

Егор Якушев, "Гандлова", Словакия

Форварды

Лука Лохманчук, Patrick School, США

Андрей Ситар, "Эстудиантес", Испания

Виталий Кузнецов, "Оменья", Италия

Богдан Толмачев, "Валмиера", Латвия

Центровые

Максим Александр Кличко, "Монако", Франция

Назарий Кулишенко, "Бетис", Испания

Десмонд Йяму, "Бавария", Германия

Даниил Сипало, "Днепр", Украина

"Формирование состава началось еще в сентябре прошлого года. Мы собрали всех ребят этого возраста и на год младше, которые теоретически могут быть кандидатами. Тогда этот список насчитывал 67 фамилий. Долгое время у нас было 24 кандидата в этом списке и буквально несколько дней назад мы определились с 16 игроками, которые будут вызваны на первый сбор. Игроки, которые были в списке 24 баскетболистов, и не попали в 16, остаются кандидатами в команду. В случае травмы игрока или его несоответствия уровню сборной – мы будем проводить ротацию. Мы уже были вынуждены провести одну замену: к сожалению, травму получил Никита Коротченко, вместо которого в состав вошел Андрей Ситар", - прокомментировал формирование состава главный тренер сборной Украины U-20 Валерий Плеханов.

Расписание матчей группового раунда:

Суббота, 12 июля. Германия – Украина, Бельгия – Италия

Воскресенье, 13 июля. Украина – Бельгия, Италия – Германия

Понедельник, 14 июля. Германия – Бельгия, Италия – Украина

Согласно системе соревнований, на первом этапе 16 участников чемпионата Европы играют групповой этап в один круг. Все сборные проходят в 1/8 финала, где сборные группы С сыграют со сборными группы D (C1-D4, C2-D3, C3-D2, C4-D1). В группе D на чемпионате Европы-2025 сыграют Франция, Сербия, Словения и Исландия.

Победители матчей 1/8 финала дальше будут играть за награды, а команды, проигравшие на этой стадии, будут бороться за право остаться в Дивизионе А. В Дивизион В опустятся три худшие команды элитного дивизиона.

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