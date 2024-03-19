Определился победитель регулярного сезона Суперлиги Favbet: итоговая турнирная таблица

Столичным баблом завершился регулярный чемпионат Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet среди мужских команд сезона 2023/24.

По итогам матчей последнего тура в турнирной таблице произошла одна смена – Киев-Баскет обыграл Запорожье в первый день домашнего баблу и обошел запорожскую команду в турнирной таблице, удержавшись на третьем месте до конца чемпионата.

Таким образом, победителем регулярного чемпионата стал Днепр, выигравший 26 из 27 матчей. За ним финишировал дебютант Суперлиги Ровно-ОШВСМ, а третьим стал Киев-Баскет.

Вашему вниманию итоговая турнирная таблица регулярного чемпионата Суперлиги Favbet

Далее восемь лучших команд продолжат борьбу за чемпионство в плей-офф, который стартует 26 марта. По итогам регулярного чемпионата имеем следующие пары четвертьфиналов:

Днепр (1) – Политехника-Галичина (8)

Ровно (2) – Старый Луцк (7)

Киев-Баскет (3) – Прикарпатье-Говерла (6)

Запорожье (4) – Черкаськи Мавпы (5)

Серии четвертьфиналов, полуфиналов, финала и матчи за 3 место пройдут до двух побед. Преимущество домашней площадки в первом раунде будут команды, занявшие по итогам регулярного чемпионата заняли более высокое место.

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