Определился обладатель Кубка Украины по баскетболу

БК Днепр уверенно победил Ровно-ОШВСМ в финале Кубка Украины Favbet сезона 2024/25 на домашней площадке КСК Шинник – 95:69. В прошлом сезоне этот трофей также завоевали днепряне. Всего на счету Днепра стало 5 кубков, и теперь клуб делит первую строчку по их количеству за всю историю с Азовмашем.

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Гости первыми открыли счет, однако хозяева быстро отвоевали лидерство и довели свое преимущество до двузначного после первой четверти благодаря ответу 24:6. Баскетболисты Дениса Спиридонова не смирились с ходом игры и провели второй период с днепрянами на равных, минимально проиграв его в 1 балл.

После передышки во время большого перерыва подопечные Владимира Коваля продолжили наращивать свое преимущество, доходившее до +30. Но свой рывок 11:0 в конце третьего отрезка игры выдало Ровно. Хозяева имели гандикап перед завершающей четвертью +26. Четвертый период завершился вничью – 19:19.

В этот день чемпион Украины преобладал соперника по всем ключевым статистическим показателям: реализация бросков (52%-39%), подбор (27-30) и особенно по передачам (33-15).

Самым полезным игроком финала стал капитан Днепра Станислав Тимофеенко (25 очков + 9 подборов + 6 передач), которому не хватило 1 подбора к дабл-даблу. Также весомые взносы в победу внесли опытные Владимир Конев (21 очко + 5 передач) и Максим Закурдаев (14 очков + 7 передач). У равного лучшими по результативности были Дмитрий Головчик (18 очков) и Си Джей Виллиамсон (14 очков).

Отметим, что финальный матч в Днепре ни разу не приостанавливали из-за воздушной тревоги.

Днепряне завоевали Кубок Украины в четвертый раз за последние 7 розыгрышей.

Напомним, в прошлом сезоне в финальной серии Суперлиги Favbet также встречались Днепр и Ровно. Тогда "золото" чемпионата Украины тоже выиграли днепряне.

Кубок Украины-2024/25. Финал

22 марта. Днепр, КСК Шинник

Днепр — Ровно-ОШВСМ 95:69 (24:10, 21:20, 31:20, 19:19)

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