Определились все участники 1/4 финала Кубка Украины по футболу

В 1/4 финала Кубка Украины по футболу пробились лишь три команды из Премьер-лиги. Остальные участники, это представители Первой и Второй лиг и один аматорский клуб.

Самым драматичным матчем 1/8 финала стал поединок "Металист 1925" и "Агробизнеса". Харьковчане легко вышли вперед 4:0, но к концу встречи соперник успел догнать их, доведя счет до 4:3.

Тем не менее "Металист 1925" удержал победу и прошел дальше. Не меньшую интригу подарил матч "Фенікс-Маріуполь": команда из Первой лиги смогла обыграть аматорский "Агротех Тишківка" только в серии пенальти.

Классическое дерби между "Динамо" и "Шахтером" завершилось победой киевлян 2:1. Голы Ярмоленко и Герреро позволили "Динамо" взять реванш за поражение в чемпионате. Еще один представитель элиты, "ЛНЗ", минимально обыграл "Рух", а "Локомотив" из Второй лиги сенсационно прошел "Ниву" из Винницы.

Таким образом в 1/4 финала Кубка Украины сыграют:

УПЛ : "ЛНЗ" Черкассы, "Динамо" Киев, "Металист 1925" Харьков,

: "ЛНЗ" Черкассы, "Динамо" Киев, "Металист 1925" Харьков, Первая лига : "Інгулець" Петрове, "Буковина" Черновцы, "Чернігів", "Фенікс-Маріуполь"

: "Інгулець" Петрове, "Буковина" Черновцы, "Чернігів", "Фенікс-Маріуполь" Вторая лига: "Локомотив" Киев

Жеребьевка определит пары четвертьфинала. Все матчи пройдут в один день: в случае ничьей сразу будут пенальти, а значит как минимум одна команда не из УПЛ гарантированно дойдет до полуфинала.

