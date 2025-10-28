Киевский футболист голом-шедевром оформил грандиозную сенсацию в Кубке Украины.Видео
Состоялись первым матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Наряду с "Черниговом" и "Буковиной" из Черновцов туда сенсационно пробился и представитель Второй лиги — "Локомотив" Киев, обыгравший "Ниву" Винницу благодаря потрясающему голу в концовке.
Матч на поле НТК им. Банникова проходил под диктовку киевлян, но их атаки долго не приносили результата. Гости грамотно оборонялись, а моменты "Локомотива" оставались нереализованными. В середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления Сахненко, и казалось, что всё закончится серией пенальти.
Однако уже в добавленное время арбитр назначил штрафной за игру рукой защитника винницкой команды. К мячу подошёл Коновалов и мощным ударом в ближнюю девятку поразил ворота – 1:0.
Этот шедевр не только принес победу, но и вывел "Локомотив" в исторический четвертьфинал Кубка Украины.
В остальных парах борьба продолжается, а центральный матч стадии — между "Динамо" и "Шахтёром" — состоится 29 октября.
Кубок Украины 2025/26
28 октября (вторник)
Чернигов – Лесное – 1:1 (пен. 4:3)
Голы: Романченко, 78 (пен) – Рыбалка, 90+4 (пен)
Буковина Черновцы – Нива Тернополь – 2:1
Голы: Подлепенец, 37, Стасюк, 44 – Бэй, 90+2
Локомотив Киев – Нива Винница – 1:0
Гол: Коновалов, 90
29 октября (среда)
12:00. Виктория Сумы – Ингулец Петрово
14:30. ЛНЗ Черкассы – Движение Львов
18:00. Динамо Киев – Шахтер Донецк
30 октября (четверг)
12:00. Агротех Тышковка – Феникс-Мариуполь
17:00. Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск
