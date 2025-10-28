Киевский футболист голом-шедевром оформил грандиозную сенсацию в Кубке Украины.Видео

Состоялись первым матчи 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Наряду с "Черниговом" и "Буковиной" из Черновцов туда сенсационно пробился и представитель Второй лиги — "Локомотив" Киев, обыгравший "Ниву" Винницу благодаря потрясающему голу в концовке.

Матч на поле НТК им. Банникова проходил под диктовку киевлян, но их атаки долго не приносили результата. Гости грамотно оборонялись, а моменты "Локомотива" оставались нереализованными. В середине второго тайма хозяева остались в меньшинстве после удаления Сахненко, и казалось, что всё закончится серией пенальти.

Однако уже в добавленное время арбитр назначил штрафной за игру рукой защитника винницкой команды. К мячу подошёл Коновалов и мощным ударом в ближнюю девятку поразил ворота – 1:0.

Этот шедевр не только принес победу, но и вывел "Локомотив" в исторический четвертьфинал Кубка Украины.

В остальных парах борьба продолжается, а центральный матч стадии — между "Динамо" и "Шахтёром" — состоится 29 октября.

Кубок Украины 2025/26

28 октября (вторник)

Чернигов – Лесное – 1:1 (пен. 4:3)

Голы: Романченко, 78 (пен) – Рыбалка, 90+4 (пен)

Буковина Черновцы – Нива Тернополь – 2:1

Голы: Подлепенец, 37, Стасюк, 44 – Бэй, 90+2

Локомотив Киев – Нива Винница – 1:0

Гол: Коновалов, 90

29 октября (среда)

12:00. Виктория Сумы – Ингулец Петрово

14:30. ЛНЗ Черкассы – Движение Львов

18:00. Динамо Киев – Шахтер Донецк

30 октября (четверг)

12:00. Агротех Тышковка – Феникс-Мариуполь

17:00. Металлист 1925 Харьков – Агробизнес Волочиск

