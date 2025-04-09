'Они празднуют смерть': олимпийская чемпионка показала, во что прямо сейчас россияне превращают ее дом

Прославленная украинская биатлонистка Вита Семеренко эмоционально отреагировала на очередные обстрелы российскими оккупантами родного для нее Краснополья. Олимпийская чемпионка Сочи-2014 отметила, что страна-агрессорка цинично уничтожает жизнь украинцев, их дома, ломает судьбы молодых людей.

Видео дня

Об этом Семеренко написала на своей странице в социальной сети Instagram. 39-летняя спортсменка, которая недавно вернулась к соревнованиям после дисквалификации, опубликовала видео из родного поселка, где видны разрушенные дома и разбитые улицы Краснополья.

"Становится все очевиднее – эти изверги не остановятся сами. Им мало боли, мало разрушений, мало крови. Они пришли, чтобы уничтожить все. Для них это просто война, цифры, отчеты... А для нас это жизнь. Это наши дома, наши дети, наши мечты. Они радуются, когда погибают невиновные. Они празднуют смерть. Каждый день по 10 "кабов" прилетают по моему дому... Краснополье страдает. И в такие моменты хочется только одного – чтобы каждый из них почувствовал самую страшную кару. Настоящую, заслуженную", – написала Семеренко.

23 марта спортсменка сообщила о смерти своей бабушки, которой за два дня до этого исполнилось 90 лет. В трагедии Вита обвинила россиян.

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