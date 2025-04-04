Магучих опубликовала обращение после удара России по Кривому Рогу

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих призвала мир объединиться вокруг Украины и остановить военную агрессию России. Легкоатлетка из Днепра эмоционально отреагировала на удар оккупантов по Кривому Рогу вечером 4 апреля, в результате которого погибли минимум 16 человек.

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Об этом Магучих написала на своей странице в социальной сети Instagram. Мировая рекордсменка в прыжках в высоту отметила, что украинцы продолжают гибнуть на фоне того, как российское террористическое государство затягивает переговоры о мире и наносит удары по мирным людям.

"Сегодня Россия убила 14 человек (на момент публикации. – Ред.). Шесть из них дети. Прямой и преднамеренный удар по детской площадке. Мир, услышьте Украину. Мы продолжаем проливать кровь за мир. Не оставайтесь в стороне", – прокомментировала преступление РФ Магучих.

Известно, что россияне нанесли удар баллистикой по жилому массиву Кривого Рога. По данным властей, по состоянию на 21:40 известно о 16 погибших. Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, назвав оккупантов чертями.

Как сообщал OBOZ.UA, шестой президент Украины Петр Порошенко эмоционально обратился к соотечественникам после удара России по Кривому Рогу.

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