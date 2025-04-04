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Магучих опубликовала обращение после удара России по Кривому Рогу

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
996
Магучих опубликовала обращение после удара России по Кривому Рогу

Олимпийская чемпионка Парижа-2024 Ярослава Магучих призвала мир объединиться вокруг Украины и остановить военную агрессию России. Легкоатлетка из Днепра эмоционально отреагировала на удар оккупантов по Кривому Рогу вечером 4 апреля, в результате которого погибли минимум 16 человек.

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Об этом Магучих написала на своей странице в социальной сети Instagram. Мировая рекордсменка в прыжках в высоту отметила, что украинцы продолжают гибнуть на фоне того, как российское террористическое государство затягивает переговоры о мире и наносит удары по мирным людям.

Магучих опубликовала обращение после удара России по Кривому Рогу
Магучих опубликовала обращение после удара России по Кривому Рогу

"Сегодня Россия убила 14 человек (на момент публикации. – Ред.). Шесть из них дети. Прямой и преднамеренный удар по детской площадке. Мир, услышьте Украину. Мы продолжаем проливать кровь за мир. Не оставайтесь в стороне", – прокомментировала преступление РФ Магучих.

Известно, что россияне нанесли удар баллистикой по жилому массиву Кривого Рога. По данным властей, по состоянию на 21:40 известно о 16 погибших. Президент Владимир Зеленский отреагировал на трагедию, назвав оккупантов чертями.

Магучих опубликовала обращение после удара России по Кривому Рогу
Магучих опубликовала обращение после удара России по Кривому Рогу

Как сообщал OBOZ.UA, шестой президент Украины Петр Порошенко эмоционально обратился к соотечественникам после удара России по Кривому Рогу.

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