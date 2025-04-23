'Он мне не друг': звезда сборной России отреагировал на отказ Трубина жать руку

Полузащитника сборной России Александр Головин сделал вид, что не понял причин отказов украинского вратаря Анатолия Трубина от рукопожатий перед матчами Лиги чемпионов. Представитель страны-агрессорки признался, что был удивлен поведением нашего соотечественника, а также добавил фразу "спортсмены – не какие-то враги".

Видео дня

Об этом Головин заявил в интервью пропагандистскому порталу Чемпионат.com. По словам футболиста французского "Монако", он надеялся на то, что Трубин все же согласиться на приветствие, но после двух отказов украинца свалил всю ответственность на голкипера лиссабонской "Бенфики".

"В первый раз я удивился, потому что вообще забыл об этом. Протянул руку, а потом понял, что этого можно было ожидать. Перед вторым же матчем я подумал: "Ну мало ли, может, человек все-таки захочет руку пожать". Мы же в любом случае спортсмены, не какие-то враги. Для меня нет проблемы протянуть руку сопернику, против которого играю. Ну он так решил – я на этом не зацикливался. Мне без разницы: он мне не друг, не брат, никто. Не хочет – значит не хочет. Никаких проблем", – сказала Головин.

Отметим, что Трубин вызвал приступ ненависти у россиян после того, как во второй раз в сезоне отказался пожимать руку Головину, став объектом оскорблений.

Как сообщал OBOZ.UA, Анатолий Трубин с рекордом отбил все удары и принес победу "Бенфике", вызвав восторг в Португалии.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!