Вратарь сборной Украины с рекордом отбил все удары и принес победу 'Бенфике', вызвав восторг в Португалии. Видео

Украинский голкипер "Бенфики" Анатолий Трубин провёл выдающийся матч в 30-м туре чемпионата Португалии, отбив все удары по воротам и помог своему клубу на выезде обыграть "Гимарайнш" со счётом 3:0. Победа стала для лиссабонцев уже 23-й в текущем сезоне, а сам украинец повторил свой личный рекорд по количеству сейвов за игру в Примейре.

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Хозяева начали активно и уже на пятой минуте могли открыть счёт — мяч после удара Арканжу прошёл рядом со штангой.

Но основной накал пришёлся на отрезок при счёте 1:0: Трубин дважды спас команду после ударов с близкой дистанции — сначала отбил мяч головой в упор, затем справился с дальним выстрелом Оливейры, а позже остановил попытку Рамиреса.

Всего за матч украинец совершил шесть сейвов — и все шесть ударов от "Гимарайнша" не достигли цели.

"Трубин выполнил несколько блестящих сейвов. Его вклад был очень важен, как и работа всей команды", – восторженно рассказал после матча главный тренер "Бенфики" Бруну Лажи.

Для Трубина это был один из лучших матчей сезона. По количеству сейвов он повторил своё лучшее достижение в чемпионате Португалии — шесть. Столько же он делал только в матчах с АФС и "Барселоной", а больше — лишь в игре с "Баварией" в Лиге чемпионов.

После этой победы "орлы" остались на втором месте в таблице, уступая "Спортингу" по личным встречам при равенстве очков.

Напомним, что Трубин перешел в "Бенфику" 10 августа 2023-го. Уроженец Донецка был продан за 10 млн евро + бонус в размере 1 млн евро. С того момента сыграл в 91 игре во всех турнирах, пропустив 92 гола. В 35 встречах отстоял на ноль.

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