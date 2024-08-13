Олимпийскую сборную Украины по футболу покинул главный тренер и весь тренерский штаб

Руслан Ротань покинул свой пост главного тренера олимпийской сборной Украины по футболу в связи с истечением контракта, сообщает официальный сайт УАФ. Вместе с 42-летним специалистом, возглавлявшим команду с 28 декабря 2018 года, в отставку ушел и его штаб.

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Во время работы в сборных Украины в тренерский штаб Руслана Ротаня входили Василий Кардаш, Александр Мелащенко, Виталий Рева, Сергей Кравченко, Алексей Чистяков, Евгений Барышников и Евгений Гресь.

За это время под руководством Ротаня олимпийская украинская сборная сыграла 11 матчей (6 побед / 3 поражения).

"Спасибо Руслану Ротаню и его тренерскому штабу за плодотворную работу во главе молодежной и олимпийской сборных Украины! Уверен, что тренерский опыт Руслана Ротаня и его штаба еще принесет немало пользы украинскому футболу", — сказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Как сообщал OBOZ.UA, на Олимпиаде-2024 в Париже сборная Украины проиграла Ираку и Аргентине выиграла у Марокко, набрала 3 очка и не вышла из группы.

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