Олимпийская чемпионка по фигурному катанию дисквалифицирована за домогательства

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Меган Дюамель отстранена от тренерской деятельности в Канаде. Двукратная чемпионка мира получила дисциплинарное наказание после жалобы на ее поведение, поданной в 2025 году.

Федерация Skate Canada дисквалифицировала Дюамель на две недели за "буллинг и домогательства" в отношении другого тренера. Жалоба была направлена через систему Skate-Safe в ноябре 2025 года, после чего началась проверка.

Срок отстранения ограничен двумя неделями. Другие детали инцидента и обстоятельства конфликта официально не раскрываются.

Дюамель известна как одна из ведущих фигуристок своего поколения в парном катании. В ее активе "золото" Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, а также "бронза" в парном турнире на тех же Играх.

Кроме того, канадская спортсменка дважды выигрывала чемпионат мира и становилась призером других крупных международных стартов. После завершения карьеры она перешла на тренерскую работу и продолжила деятельность в системе канадского фигурного катания.

