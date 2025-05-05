Известный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова пожаловалась на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) якобы несправедливо отстранил российских спортсменов. Также приспешница диктаторского режима Владимира Путина возмутилась тому, что "они не скучают по нашей команде".

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Об этом Тарасова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Ярая Z-патриотка выразила уверенность в том, что российских атлетов не допустят к Олимпийским играм с национальными флагом и гимном, к чему не очень стремится новая глава МОК Кирсти Ковентри.

"Вообще бы пустили хоть кого-нибудь на Олимпиаду в Италии, не говоря уже о выступлении под флагом. Участие спортсменов в соревнованиях не должно зависеть от политической ситуации. А страны, которые участвуют в соревнованиях, не ждут нас. Им выгодно отсутствие такого сильного конкурента, как Россия. Посмотрите чемпионат мира по фигурному катанию. У вас не сложится впечатление, что кого-то нет, кого-то не хватает. Он хорошо шел. Они не скучают по нашей команде, по нашим спортсменам, тренерам", – сказала Тарасова.

Ранее олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова обвинила международные федерации в попытке "разорвать нашу нацию на две части".

Как сообщал OBOZ.UA, двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов выразил абсурдное мнение о том, что в мире должны извиниться перед россиянами за отстранение от международных турниров.

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