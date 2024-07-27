Расписание Олимпиады-2024 на 27 июля: календарь и результаты украинцев

На ХХХIII Олимпийских играх в Париже в субботу, 27 июля, стартует первый день соревнований, на котором будут разыграны награды турнира. Чемпионы определятся в восьми дисциплинах, а всего будут разыграны сразу 14 комплектов наград.

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Украинцы в этот день будут представлены в девяти видах спорта, в том числе в футболе, где команда Руслана Ротаня проведет второй матч группового этапа с Марокко. Также стоит отметить, что на олимпийском турнире стартуют наши теннисистки.

Расписание украинцев 27 июля на Олимпиаде-2024

11:00. Дзюдо (до 60 кг, м). 1/16 финала Дильшот Халматов – Достон Рузиев (Узбекистан).

11:30. Стрельба. Пневматический пистолет 10м, квалификация (м). Павел Коростылев и Виктор Банкин.

12:00. Прыжки в воду. Синхронный трамплин 3м, финал (ж). Анна Письменская и Виктория Кесарь.

11:50. Фехтование. Личная шпага, 1/16 финала (ж). Влада Харькова – Маргарита Гуцци Винченти, Елена Кривицкая – Александра Ндолло (Кения), Джоан-Фейби Бежура – Орьян Малло (Франция).

13:00. Теннис (ж). Ангелина Калинина – Аранча Рус (Нидерланды), Даяна Ястремская – Лаура Пигосси (Бразилия), Марта Костюк – Юлия Путинцева (Казахстан), Людмила Киченок/Надежда Киченок – Ван Синьюй/Чжэн Сайсай (Китай).

13:30. Стрельба. Пневматический пистолет 10м, квалификация (ж). Елена Костевич.

15:30. Шоссейные велогонки. Раздельная гонка, индивидуальная (ж). Юлия Бирюкова.

17:00. Гребной слалом. Байдарки-одиночки, квалификация, заезды 1 и 2 (ж). Виктория Ус.

18:00. Футбол. Группа B (м). Украина – Марокко.

21:00. Настольный теннис. Одиночки (ж). 1/32 финала Соломия Братейко – Элизабета Самара (Румыния).

Как сообщал OBOZ.UA, знаменосец сборной Украины на открытии ОИ Михаил Романчук рассказал, почему отказался от соревнований на Сене.

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