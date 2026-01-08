Оксана Баюл впервые прокомментировала случившееся с ней и ее дочкой

Знаменитая украинская фигуристка Оксана Баюл впервые публично высказалась после решения суда по делу о разводе с ее бывшим мужем Карло Фариной. По итогам соглашения единоличная опека над 11-летней дочерью пары Софией была передана отцу.

Первая в истории Украины олимпийская чемпионка опубликовала заявление в Facebook 5 января, попросив не вмешиваться в личную жизнь семьи.

"Как знает каждый, кто проходил через расставание или развод, это долгий и зачастую разрушительный путь. Развод и сам по себе тяжел, но когда в нем участвует ребенок, именно он должен быть в приоритете. Как мать, я прошу уважать нашу частную жизнь в тот момент, когда мы движемся вперед и строим новое будущее", — написала 48-летняя Баюл в Facebook.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что суд утвердил соглашение между бывшими супругами, по которому Фарина получил полную опеку над ребенком. Документы также позволяют ему переехать с дочерью из Луизианы в Лас-Вегас, а Баюл может видеться с Софией только при ее согласии.

Согласно материалам дела, Баюл согласилась пройти курсы управления гневом, а также тестирование на алкоголь и наркотики для подтверждения трезвости. Бывшие супруги были женаты 13 лет, их дочь родилась в 2015 году. Заявление о разводе Фарина подал в июне 2025 года.

В ходе разбирательства стороны выдвигали взаимные обвинения. Фарина настаивал на единоличной опеке, заявляя о якобы имевшем место насилии, Баюл эти обвинения отрицала и, в свою очередь, говорила о психологическом давлении со стороны бывшего мужа. В итоге конфликт был урегулирован мировым соглашением.

Оксана Баюл является олимпийской чемпионкой 1994 года, где она завоевала "золото" в женском одиночном катании. Ранее спортсменка публично рассказывала о проблемах с алкоголем, с которыми столкнулась после начала выступлений в профессиональных ледовых шоу.

