Официально. То, что сделали футболисты 'Реала' после скандальной игры Лиги чемпионов, попало под расследование УЕФА. Фотофакт

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал официальное расследование в отношении поведения нескольких игроков мадридского "Реала" после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико", который состоялся 12 марта.

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Организация назначила инспектора по вопросам этики и дисциплины для расследования обвинений в непристойном поведении Антонио Рюдигера, Килиана Мбаппе, Дани Себальоса и Винисиуса Жуниора. Внимание УЕФА привлекло поведение футболистов "сливочных" как во время игры, так и после её завершения.

В частности, после того как Винисиуса заменили на 115-й минуте встречи, он в ответ на оскорбления со стороны болельщиков "Атлетико" показал в их сторону жест, указывающий на 15 титулов Лиги чемпионов у "Реала". Уже после окончания матча бразилец положил куртку с эмблемой своей команды перед фан-сектором соперника.

Кроме того, УЕФА проверяет поведение Мбаппе во время серии послематчевых пенальти. Французский форвард активно вмешался в эпизод после неудачного удара игрока "Атлетико" Хулиана Альвареса, обращая внимание арбитров на то, что аргентинец коснулся мяча обеими ногами. Позже Мбаппе получил жёлтую карточку за то, что оттолкнул Маркоса Льоренте, пытавшегося помешать Антонио Рюдигеру пробить решающий пенальти.

Не осталась без внимания и эмоциональная реакция самого Рюдигера. Немецкий защитник после своего успешного удара побежал к центру поля, высоко поднимая колени. За ним последовали игроки "сливочных" – Рауль Асенсио, Эндрик, Килиан Мбаппе, Джуд Беллингем, Эдуардо Камавинга, Федерико Вальверде и другие, копируя его манеру бега.

УЕФА не уточнил сроки завершения расследования, но подчеркнул, что в случае установления факта нарушения дисциплинарного регламента, к игрокам и клубу могут быть применены санкции.

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